Виктор Томенко рассказал, как его шокировали цены на авиаперелеты из Барнаула

Томенко считает высокие цены на авиаперелеты одной из ключевых проблем региона. И сам постоянно испытывает неудобства из-за высокой стоимости воздушных трансферов.

Билетов сейчас в командировку не возьмешь — ни туда, ни обратно. Я вынужден летать бизнес-классом, поскольку если руководство края полетит экономическим, сразу начнутся вопросы, что у вас такое происходит. Шучу.

Губернатор рассказал, что из Новосибирска можно улететь в два-четыре раза дешевле.

Это, с одной стороны, возмутительно, с другой стороны, объяснимо. Аэропорт в крае один. Дефицит рождает повышенный спрос, спрос рождает предложение, которое не может быть реализовано из-за мощностей аэропорта, и значит это предложение начинает расти в цене.

Томенко напомнил, что сейчас правительство обсуждает со вторым собственником авиапредприятия «Алтай», компанией «Новапорт», расширение аэропорта в Барнауле.

Аэропорт нужен, не только для туризма, но и для социально экономического развития края. Когда все бурно развивается, требуются услуги специалистов, которые на какое-то время приезжают. Как правило, это высокооплачиваемые специалисты. Некоторых может отпугнуть некомфортная дорога.

Целый пласт спроса оказывается недоступен. Люди понимают, как сюда лететь, как стоять на разгрузке вещей, долго получать документы за границу. Все это имеет место быть.