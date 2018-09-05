Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко вчера, 4 сентября, во время рабочей поездки в Рубцовск посетил ряд производственных и социальных объектов, изучил важные для жителей города вопросы и варианты их решения.

«В первую очередь это было связано с обострившейся несколько лет назад проблемой, связанной с подъемом уровня грунтовых вод и подтоплением жилых домов. Мы договорились о совместных действиях краевых и городских властей по взаимодействию с жителями тех районов города, которые особенно страдают в данной ситуации, а также о наиболее важных и срочных шагах, которые надо предпринять, и об организации системных работ, которые придется проводить в течение двух лет», — отметил руководитель региона.

Напомним: в связи с подтоплением грунтовыми водами в 2017 году с конца апреля до конца мая в городе действовал режим ЧС, был подтоплен 641 участок, в 144 домах уровень грунтовой воды поднялся выше пола. Из бюджета края пострадавшим выплатили 30 миллионов рублей компенсаций и дополнительно направили 10 миллионов рублей на проектирование устройств для отвода грунтовых вод. Проведена расчистка дренажной системы, восстановлено 8 километров дренажной системы.

«В текущем году уже выделено 5 миллионов рублей на выполнение неотложных задач по созданию дренажной системы и отвода поверхностных стоков в двух микрорайонах Рубцовска. Будет создано несколько дождеприемных колодцев в самых низменных точках города, продолжим заниматься расчисткой системы дальше. В перспективе планируется создание инженерной защиты этой территории от подтоплений. На эти цели в течение 2019 — 2020 годов планируется направить 9 миллионов рублей. Мы сможем полностью выстроить систему защиты северо-западной части Рубцовска: начиная от дренажной системы и заканчивая системой подземного дренажа, что в будущем предотвратит выход грунтовых вод на поверхность земли. Этим мы обеспечим комфортное проживание наших граждан на этих территориях. Также необходимо заниматься расчисткой дренажной системы и в восточной части города, обследовать озеро Ракиты», — пояснил врио министра экологии и природных ресурсов региона Владимир Попрядухин.

Он сообщил, что в перспективе запланированы научные исследования по необходимости защиты других городов.

Рабочая поездка Виктора Томенко в Рубцовск Фото: пресс-служба Правительства

Врио губернатора края Виктор Томенко поручил профильному министерству просчитать, сколько средств необходимо выделить в общей сложности на первоочередные меры по защите от подтопления. Он отметил, что при необходимости для ускорения работы можно внести корректировки в бюджет края уже в этом году, чтобы побыстрее разрешить ситуацию.

Виктор Томенко посетил ряд социальных объектов, встретился с коллективами лицея № 6 Рубцовска, Рубцовского медицинского колледжа и городской больницы № 2.

«В рамках поездки я пообщался с работниками наших краевых и городских учреждений, которые сегодня занимаются воспитанием и обучением, подготовкой кадров, помогают сохранять и поддерживать здоровье жителей города, узнал об их проблемах, реализации дальнейших планов. Хочу отметить, что благодаря поддержке Президента нашей страны с целью повышения доступности высокоспециализированной медицинской помощи жителям один из ангиографов поступит в рубцовскую городскую больницу № 2. Это серьезно улучшит оказание помощи и поддержки нашим жителям», — подчеркнул Виктор Томенко.

Стоить отметить, что на базе учреждения в 2018 году будет установлен ангиограф стоимостью 46,9 миллиона рублей для оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями кровообращения. Также за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» (подраздел «Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение изделий медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края») для рубцовской городской больницы № 2 приобретут оборудование на сумму 23,8 миллиона рублей, в том числе палатный рентгеновский аппарат, два аппарата искусственной вентиляции легких высокого класса, 12 реанимационных мониторов; два паровых стерилизатора на 400 литров, гастрофиброскоп, колоноскоп, бронхофиброскоп.

В Рубцовском медицинском колледже Виктор Томенко посетил симуляционный центр, который открыт в 2018 году для проведения первичной аккредитации выпускников. С этой целью в колледже реконструировали помещения на площади 1000 квадратных метров, на ремонт и приобретение тренажеров потратили около 5 миллионов рублей. Часть оснащения для оборудования симуляционного центра безвозмездно передали лечебные учреждения края.

Врио губернатора посетил лицей № 6 Рубцовска, ознакомился с материально-техническим состоянием учебного заведения. Директор лицея Любовь Шапилова рассказала о достижениях учеников и педагогического коллектива. Виктор Томенко отметил, что необходимо рассмотреть вопрос о капитальном ремонте фасада школы.

«Также мы посетили предприятия, определяющие экономку, производственное лицо Рубцовска, познакомились с деятельностью муниципальных предприятий, обеспечивающих жизнь во всем городе, водоподготовку, решение вопросов отопления. Кое-какие вопросы взяли в работу для того, чтобы обсудить их решение уже в режиме совещаний.

Хочу отметить, что город живет, и хотя в нем много проблем, те вопросы, о которых договаривались в ходе рабочих совещаний и моей предыдущей поездки, решаются. Удалось этим летом увеличить объемы дорожного строительства, край целевым образом поддержал город. И я думаю, что когда эти работы завершатся, рубцовчане смогут оценить результат. Надо сказать, что сегодня в благоустройство города активно привлекают средства из внебюджетных источников. Я думаю, что мы определимся с каким-то минимально необходимым и достаточным объемом средств, который надо вкладывать в поддержание нормального состояния города ежегодно. И будем стараться это каждый год планировать, а также, естественно, изыскивать возможности, чтобы понемногу улучшать ситуацию.

Положение дел на наших предприятиях тоже вселяет оптимизм. Развитие предприятий, привлечение новых инвесторов на территорию Алтайского края, в наши города и районы — это, я убежден, основа для дальнейшего решения многих социальных вопросов», — подчеркнул Виктор Томенко.

Также Виктор Томенко в рамках рабочего визита побывал на Южной тепловой станции, оценил готовность города к предстоящему осенне-зимнему периоду. Врио губернатора края посетил Рубцовские филиалы «Уралвагонзавода» и «Алтайвагона». Рубцовский филиал «Уралвагонзавода», который является головным в России предприятием по разработке и производству специальных гусеничных машин легкой категории по массе (боевые разведывательные машины, подвижные артиллерийские разведывательные пункты, командно-штабные машины управления, военно-транспортные гусеничные машины).

Основной продукцией предприятия являлся подвижной разведывательный пункт ПРП-4А, ранее его выпускали серийно, затем модернизировали по заказу Минобороны России. Директор Рубцовского филиала НПК «Уралвагонзавод» Антон Свиридов сообщил, что в течение последнего времени предприятие освоило выпуск гусеничных машин повышенной проходимости народнохозяйственного назначения на базе серийно изготавливаемого многоцелевого гусеничного шасси МГШ-521М1. Это гусеничная пассажирская машина МГП-522М, гусеничная грузовая машина МГГ-529, лесопожарный агрегат ЛПА-521.

В течение 2016 — 2018 годов за счет собственной прибыли Рубцовский филиал провел оптимизацию площадей и внедряет в производство современные ресурсоэнергосберегающие технологии. К сегодняшнему моменту модернизировано литейное производство (внедрены новые технологии точного литья и изготовления стержней), сборочное производство, участки выщелачивания, покраски и другие. В результате улучшены условия труда. Внедрение новых технологий привело к снижению себестоимости продукции.

Рубцовский филиал «Алтайского вагоностроения» создан в качестве территориально обособленного структурного подразделения в 2002 году. В результате технического перевооружения Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» перепрофилирован на производство литых деталей, предназначенных для изготовления и ремонта экипажной части вагона.

В то же время на предприятии сохранена оснастка и имеется техническая возможность выпуска стального литья для сельхозмашиностроения края, сообщил директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» Юрий Кайро. По его словам, следующим этапом масштабной стратегии АО «Алтайвагон» по созданию современного вагоностроительного производства на Рубцовском филиале стала реализация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производства мелкого и среднего литья». Техперевооружение литейного производства в Рубцовском филиале позволило увеличить объемы производства годового выпуска вагонных отливок до 60 — 65 тысяч тонн литья, освоено более 50 наименований отливок.