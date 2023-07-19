Виктор Томенко сдал документы для регистрации на выборы губернатора.

Виктор Томенко сдал в избирком пакет документов для регистрации кандидатом на выборах губернатора Алтайского края. Он предоставил 527 подписей муниципальных депутатов от разных партий и политических сил из всех крупных территорий региона. Подписи продолжают собирать и другие кандидаты в губернаторы.

По словам Томенко, он хочет начать избирательную кампанию после сбора подписей, поэтому решил сдать их как можно раньше - и оказался первым. Он намерен встретиться с как можно большим числом избирателей.

"Меня поддержали депутаты из 69 муниципальных образований. Это представители разных партий и профессий. Хотел бы поблагодарить всех их за поддержку меня в качестве кандидата в губернаторы Алтайского края. Мной в избирком были предоставлены 527 подписей. Собрать их было несложно. Мы с депутатами все время были на связи. Поэтому особых усилий, чтобы еще раз представить им себя, свою программу, прилагать не пришлось. Все мы друг друга хорошо и давно знаем, вместе проходили сложные времена, вместе достигали результатов развития и вместе строим планы на будущее", - сказал Виктор Томенко.

Подписи муниципальных депутатов собирают и другие кандидаты в губернаторы.

Всего о своем намерении участвовать в выборах заявили девять человек, выдвинутые политическими партиями. Опрошенные участники предвыборной гонки рассказали, что впереди у них больше недели для активного сбора подписей.

Помимо Виктора Томенко, в числе кандидатов на пост губернатора края оказались Евгения Боровикова («Справедливая Россия — Патриоты За Правду»), Владислав Вакаев (Новые люди), Сергей Булаев (ЛДПР), Виктор Нагайцев (Зеленая альтернатива), Владимир Кириллов (Зеленые), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Елена Хрусталева (Партия пенсионеров) и Мария Прусакова (КПРФ) - работу по сбору подписей у их штабов продолжается.

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