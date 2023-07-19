19 июля
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Политика

Виктор Томенко сдал документы для регистрации на выборы губернатора

Виктор Томенко сдал в избирком пакет документов для регистрации кандидатом на выборах губернатора Алтайского края. Он предоставил 527 подписей муниципальных депутатов от разных партий и политических сил из всех крупных территорий региона. Подписи продолжают собирать и другие кандидаты в губернаторы.

Виктор Томенко сдал документы для регистрации на выборы губернатора.
Виктор Томенко сдал документы для регистрации на выборы губернатора.
Антон Федотов

По словам Томенко, он хочет начать избирательную кампанию после сбора подписей, поэтому решил сдать их как можно раньше - и оказался первым. Он намерен встретиться с как можно большим числом избирателей.

"Меня поддержали депутаты из 69 муниципальных образований. Это представители разных партий и профессий. Хотел бы поблагодарить всех их за поддержку меня в качестве кандидата в губернаторы Алтайского края. Мной в избирком были предоставлены 527 подписей. Собрать их было несложно. Мы с депутатами все время были на связи. Поэтому особых усилий, чтобы еще раз представить им себя, свою программу, прилагать не пришлось. Все мы друг друга хорошо и давно знаем, вместе проходили сложные времена, вместе достигали результатов развития и вместе строим планы на будущее", - сказал Виктор Томенко.

Подписи муниципальных депутатов собирают и другие кандидаты в губернаторы.

Всего о своем намерении участвовать в выборах заявили девять человек, выдвинутые политическими партиями. Опрошенные участники предвыборной гонки рассказали, что впереди у них больше недели для активного сбора подписей.

Помимо Виктора Томенко, в числе кандидатов на пост губернатора края оказались Евгения Боровикова («Справедливая Россия — Патриоты За Правду»), Владислав Вакаев (Новые люди), Сергей Булаев (ЛДПР), Виктор Нагайцев (Зеленая альтернатива), Владимир Кириллов (Зеленые), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Елена Хрусталева (Партия пенсионеров) и Мария Прусакова (КПРФ) - работу по сбору подписей у их штабов продолжается.

Ранее мы рассказывали, что известно о желающих стать губернатором Алтайского края.

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