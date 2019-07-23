Виктор Томенко назначил главного по внутренней политике правительства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко определился с кандидатурой на должность начальника департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики. Им стал Юрий Проскурин, говорится на официальном сайте края.

Согласно распоряжению главы региона, Проскурин будет работать в новой должности с 30 июля. Также указывается, что он действительный государственный советник Алтайского края второго класса.

До назначения более двух лет исполнял обязанности начальника департамента.

Что известно о Юрии Проскурине?

Он родился в 1974 году в поселке Комсомольский Павловского района. Во время учебы в барнаульском государственном педагогическом университете, работал учителем страноведения США и Великобритании в школе № 22 Барнаула.

С 1999 года по 2002 год был специалистом по связям с общественностью «Межрегионгаз» РАО «Газпром» и «Торговый дом «Востокгазпром». В этот период проходил обучение в бизнес-школе Питсбургского университета.

С 2004 по 2006 год — заместитель директора «Сибирь контракт». С 2007 по 2010 год — генеральный директор компании «Магистр Инвест».

С 2010 по апрель 2017 года — заместитель главы администрации Павловского района по экономике, затем — заместитель главы администрации района по работе с органами местного самоуправления, государственными органами и общественными объединениями.