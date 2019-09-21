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21 сентября 15°C

Виктор Томенко сделал важное заявление на форуме «Хлеб, ты — мир!»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался за то, что вопрос сохранения и развития потребительской кооперации должен быть приоритетом государственной политики. Особенно это важно для сельской местности. Такое заявление он сделал в Калужской области на форуме, где предприятия со всей страны представляли свою продукцию.

Губернатор Виктор Томенко и руководитель крайпотребсоюза Виктор Красилов представляют продукцию Алтайского края на форуме "Хлеб, ты - мир!".
Губернатор Виктор Томенко и руководитель крайпотребсоюза Виктор Красилов представляют продукцию Алтайского края на форуме "Хлеб, ты - мир!".
Пресс-служба губернатора Алтайского края.

В выставке-ярмарке на форуме приняли участие с презентациями 49 предприятий из Алтайского края. Всего в форуме участвовали около 30 регионов страны, сообщает пресс-служба губернатора.

Пользуясь представительной площадкой, Виктор Томенко призвал фундаментально заняться дальнейшим развитием потребкооперации в стране.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

Высказываются разные инициативы, которые могли бы способствовать дальнейшему развитию потребкооперации. Мы понимаем, что развитие потребительской кооперации, создание для этого комфортных условий превращается в вопрос государственной политики. Это должно найти соответствующее отражение в законодательных актах и в нормативных документах и, в общем-то, в формировании рабочих инструментов взаимодействия организационных структур, в том числе непосредственно предпринимателей для того, чтобы все это работало как единое целое.

Он подчеркнул, что все необходимое для этого в Алтайском крае будет сделано.

Отметим, что по системе развития потребкооперации Алтайский край занимает первое место в Сибири. В состав крайпотребсоюза входят 203 районных, городских, сельских обществ, которые обслуживают 444,6 тысячи человек в 701 населенном пункте края. В обществах трудятся около 5 тыс. человек.

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