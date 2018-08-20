Виктор Томенко: «В Славгороде приняты меры для обеспечения надежности подачи тепла»

В зоне внимания главы региона находится ряд вопросов социально-экономического развития Славгорода. Виктор Томенко посетил детскую поликлинику Славгородской районной больницы, где ознакомился с развитием медицинских технологий «Открытая регистратура» и «Бережливая поликлиника».

В ходе посещения котельной № 10 Виктор Томенко обратил особое внимание на подготовку города к отопительному сезону. Минувшей зимой тепловой комплекс Славгорода столкнулся с рядом проблем, что привело к перебоям в теплоснабжении объектов социальной сферы и жилых домов. Поэтому при подготовке к предстоящей зиме был принят ряд мер. Тепловой комплекс перешел под управление муниципалитета.

— Мы можем надеяться, что теперь руководство города будет давать менеджменту правильные команды, чтобы обеспечить надежность подачи тепла в дома горожан и на объекты социальной сферы. Край в этом году предоставил Славгороду средства для проведения работ. Сегодня мы посмотрели, как выполняют ремонтные работы. Нет сомнений, что котельная № 10, которая отапливает больше половины города, будет подготовлена к зиме и получит хороший резерв топлива. Другие объекты, входящие в круг ответственности муниципалитета, также получили дополнительное финансирование. Всего Славгороду предоставлено порядка 60 миллионов рублей для того, чтобы привести в порядок энергетические мощности. Работы идут по графику. Уверен, что в этом году все будет нормально. Можно с оптимизмом смотреть в будущее в плане обеспечения теплом славгородцев.