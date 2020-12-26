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26 декабря
Политика

Виктор Томенко занял место слабого середняка в национальном рейтинге губернаторов за 2020 год

Виктор Томенко попал в число не самых выдающихся губернаторов 2020 года в рейтинге, составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Результаты и экспертные оценки были опубликованы 24 декабря.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

Виктор Томенко не попал в первую группу из 25 губернаторов-лидеров. Из глав сибирских регионов в эту престижную группы были включены губернаторы Новосибирской области Андрей Травников и Омской области Александр Бурков.

А вот во второй группе условных середняков Томенко занял лишь 58-е место из 60. При этом он опередил ровно на одну позицию своего бывшего руководителя, губернатора Красноярского края Александра Усса.

В качестве эксперта по Алтайскому краю выступил Юрий Чернышов, директор Алтайской школы политический исследований.

Юрий Чернышов, директор Алтайской школы политических исследований.
Юрий Чернышов, директор Алтайской школы политических исследований.
Юлия Давыдова

Юрий Чернышов,
завкафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ:

Виктор Томенко, на мой взгляд, достаточно адекватно действовал весной: вдумчивая гибкая политика была все-таки лучше, чем паника и жесткие ограничения. Однако летом и осенью, очевидно, стоило сделать гораздо больше, чтобы подготовиться ко второй волне эпидемии, которая ударила по жителям региона с очень тяжелыми последствиями. Наша «оптимизированная» система здравоохранения во многих местах просто не справлялась и испытала коллапс.

В октябре Алтайский край занял второе место среди регионов России по темпам роста смертности: умерло на 62,3% больше людей, чем в октябре 2019 года (4,6 тысячи человек, что почти на 2 тысячи больше). При этом и губернатор, и целый ряд заместителей и министров переболели коронавирусом. Сейчас усилиями административной команды ситуация понемногу выправляется, однако качество самой команды продолжает вызывать вопросы у населения и экспертов.

Многие ожидали «прорыва» с приходом Томенко, развития диалога с обществом, новых инвестиций, выхода из бедности. Однако диалог с обществом, как показала, например, история с назначением бизнес-омбудсмена, носит во многом формальный характер. Инвестиции кое-где привлекаются (например, на «Алтай-коксе»), но необходимы гораздо более значительные масштабы. А средняя зарплата в крае за январь-сентябрь 2020 года, по данным Росстата, составила 28,7 тыс. рублей (это последнее место по Сибири и предпоследнее по России).

Очевидно, что здесь велика роль условий, которые складывались в регионе десятилетиями. Однако очевидно и то, что для реального продвижения вперед губернатору надо с опорой на общество создавать гораздо более эффективную команду, действующую профессионально, быстро и уверенно даже в самых кризисных обстоятельствах.

Слабым утешением для Томенко может являться лишь то, что его сосед-коллега, глава Республики Алтай Олег Хорохордин в третьей группе аутсайдеров занял совсем ужасное 81-е место из 85 губернаторов.

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