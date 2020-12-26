Виктор Томенко занял место слабого середняка в национальном рейтинге губернаторов за 2020 год

Виктор Томенко попал в число не самых выдающихся губернаторов 2020 года в рейтинге, составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Результаты и экспертные оценки были опубликованы 24 декабря.

Виктор Томенко не попал в первую группу из 25 губернаторов-лидеров. Из глав сибирских регионов в эту престижную группы были включены губернаторы Новосибирской области Андрей Травников и Омской области Александр Бурков.

А вот во второй группе условных середняков Томенко занял лишь 58-е место из 60. При этом он опередил ровно на одну позицию своего бывшего руководителя, губернатора Красноярского края Александра Усса.

В качестве эксперта по Алтайскому краю выступил Юрий Чернышов, директор Алтайской школы политический исследований.

Юрий Чернышов , директор Алтайской школы политических исследований. Юлия Давыдова

Юрий Чернышов,

завкафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ:

Виктор Томенко, на мой взгляд, достаточно адекватно действовал весной: вдумчивая гибкая политика была все-таки лучше, чем паника и жесткие ограничения. Однако летом и осенью, очевидно, стоило сделать гораздо больше, чтобы подготовиться ко второй волне эпидемии, которая ударила по жителям региона с очень тяжелыми последствиями. Наша «оптимизированная» система здравоохранения во многих местах просто не справлялась и испытала коллапс. В октябре Алтайский край занял второе место среди регионов России по темпам роста смертности: умерло на 62,3% больше людей, чем в октябре 2019 года (4,6 тысячи человек, что почти на 2 тысячи больше). При этом и губернатор, и целый ряд заместителей и министров переболели коронавирусом. Сейчас усилиями административной команды ситуация понемногу выправляется, однако качество самой команды продолжает вызывать вопросы у населения и экспертов. Многие ожидали «прорыва» с приходом Томенко, развития диалога с обществом, новых инвестиций, выхода из бедности. Однако диалог с обществом, как показала, например, история с назначением бизнес-омбудсмена, носит во многом формальный характер. Инвестиции кое-где привлекаются (например, на «Алтай-коксе»), но необходимы гораздо более значительные масштабы. А средняя зарплата в крае за январь-сентябрь 2020 года, по данным Росстата, составила 28,7 тыс. рублей (это последнее место по Сибири и предпоследнее по России). Очевидно, что здесь велика роль условий, которые складывались в регионе десятилетиями. Однако очевидно и то, что для реального продвижения вперед губернатору надо с опорой на общество создавать гораздо более эффективную команду, действующую профессионально, быстро и уверенно даже в самых кризисных обстоятельствах.

Слабым утешением для Томенко может являться лишь то, что его сосед-коллега, глава Республики Алтай Олег Хорохордин в третьей группе аутсайдеров занял совсем ужасное 81-е место из 85 губернаторов.