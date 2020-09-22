Виктор Томенко записал видеообращение и рассказал о своем самочувствии

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал обращение к жителям региона и опубликовал его в своем Instagram-аккаунте. Ранее стало известно, что у него выявили коронавирус.

«Дорогие друзья! Сегодня получил положительный результат теста на COVID-19», — так губернатор начал свое обращение к жителям края.

Политик рассказал, что его самочувствие ухудшилось в понедельник, 21 сентября. Он почувствовал недомогание, поднялась температура. Тогда Томенко сдал тест на COVID-19. Результат пришел 22 сентября — положительный.

В соответствии с рекомендациями врачей, губернатор перешел на удаленную работу. В данный момент чувствует себя «вполне нормально». По его словам, температура тела порой поднимается до 38 градусов, а также присутствуют головные боли.

Томенко выразил надежду, что «все вполне поправимо». Предположительно, период выздоровления займет 10−12 дней. После двух отрицательных результатов теста политик сможет вновь вернуться к полноценной работе.

Также губернатор попросил жителей края внимательно следить за своим состоянием здоровья и своевременно обращаться к врачам.

Напомним, 22 сентября пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что губернатор Виктор Томенко заразился коронавирусом. Глава региона перешел на дистанционку, он находится дома и проходит амбулаторное лечение, но постоянно выходит на связь с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти.

Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10 — 14 дней.