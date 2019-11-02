Виктор Томенко заявил, что для строительства Radisson поищут другое место

По словам губернатора, во время командировки в Москве он провел переговоры с руководством Radisson в России:
«Получили подтверждение, что сама компания заинтересована в том, чтобы такой объект появился в Барнауле, готова взять его в управление. Были сформулированы требования к объекту. В первую очередь, расположение в административном центре города, а также наличие коммуникаций, транспорта и другие позиции», — рассказал Томенко.
На совещании напомнили, что в генплане города сквер на площади Сахарова носит статус рекреационной зоны. Менять этот статус можно только с учетом мнения барнаульцев.
«Это дело начинает обрастать какими-то слухами о том, что кто-то здесь с кем-то договорился, делят деньги, делят город и так далее. Мы власть, и мы будем работать в интересах людей. Мы спросили людей, они сказали: нет!» — уточнил губернатор.
Томенко призвал членов правительства рассмотреть другие варианты размещения отеля в Барнауле.