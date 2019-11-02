Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Виктор Томенко заявил, что для строительства Radisson поищут другое место

2 ноября губернатор Виктор Томенко провел совещание в правительстве региона по вопросу строительства в Барнауле гостиницы Radisson. Он объявил, что в сквере на пересечении Молодежной и Социалистического строить ничего нельзя: сквер должен остаться зеленой рекреационной зоной города, сообщили в краевой администрации.

Проект гостиницы "Рэдиссон" в Барнауле
Проект гостиницы "Рэдиссон" в Барнауле
Фото предоставлено компанией "ПремиумСтрой - Алтай".

По словам губернатора, во время командировки в Москве он провел переговоры с руководством Radisson в России:

«Получили подтверждение, что сама компания заинтересована в том, чтобы такой объект появился в Барнауле, готова взять его в управление. Были сформулированы требования к объекту. В первую очередь, расположение в административном центре города, а также наличие коммуникаций, транспорта и другие позиции», — рассказал Томенко.

На совещании напомнили, что в генплане города сквер на площади Сахарова носит статус рекреационной зоны. Менять этот статус можно только с учетом мнения барнаульцев.

«Это дело начинает обрастать какими-то слухами о том, что кто-то здесь с кем-то договорился, делят деньги, делят город и так далее. Мы власть, и мы будем работать в интересах людей. Мы спросили людей, они сказали: нет!» — уточнил губернатор.

Томенко призвал членов правительства рассмотреть другие варианты размещения отеля в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость