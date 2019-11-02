Виктор Томенко заявил, что для строительства Radisson поищут другое место

По словам губернатора, во время командировки в Москве он провел переговоры с руководством Radisson в России:

«Получили подтверждение, что сама компания заинтересована в том, чтобы такой объект появился в Барнауле, готова взять его в управление. Были сформулированы требования к объекту. В первую очередь, расположение в административном центре города, а также наличие коммуникаций, транспорта и другие позиции», — рассказал Томенко.