Читайте нас в соцсетях
11 сентября 6°C
Новости
Вся лента
Политика
399

Виктора Томенко официально признали губернатором Алтайского края

11 сентября состоялось заседание Избирательной комиссии Алтайского края, на котором досрочные выборы губернатора признаны состоявшимися, а результаты действительными.

Кабинет Виктора Томенко.
Кабинет Виктора Томенко.
Анна Зайкова

Виктор Томенко, набравший 53,61% голосов избирателей, признан избранным губернатором Алтайского края.

Напомним, экс-глава региона Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Виктора Томенко, до этого 6 лет возглавлявшего правительство Красноярского края.

Конкурентами Томенко на выборах были Владимир Семенов от ЛДПР, Людмила Суслова от «Справедливой России» и Андрей Крылов от «Партии роста».

Инаугурация нового губернатора состоится 17 сентября. После этого Томенко начнет формировать новое правительство (сейчас у всех его членов — статус врио).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка