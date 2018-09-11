Виктора Томенко официально признали губернатором Алтайского края

11 сентября состоялось заседание Избирательной комиссии Алтайского края, на котором досрочные выборы губернатора признаны состоявшимися, а результаты действительными.

Виктор Томенко, набравший 53,61% голосов избирателей, признан избранным губернатором Алтайского края.

Напомним, экс-глава региона Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Виктора Томенко, до этого 6 лет возглавлявшего правительство Красноярского края.

Конкурентами Томенко на выборах были Владимир Семенов от ЛДПР, Людмила Суслова от «Справедливой России» и Андрей Крылов от «Партии роста».

Инаугурация нового губернатора состоится 17 сентября. После этого Томенко начнет формировать новое правительство (сейчас у всех его членов — статус врио).