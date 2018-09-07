Вышел трейлер фильма-катастрофы «Курск» о затонувшей атомной подводной лодке

На видеохостинге YouТube опубликован трейлер фильма «Курск» режиссера Томаса Винтерберга. Фильм посвящен катастрофе 2000 года, когда российская атомная подводная лодка К-141 «Курск» затонула во время учений в Баренцевом море.

В результате трагедии, произошедшей 12 августа в 11.24 2000 года, погибли 118 моряков. Каждый год в это время начинают «реветь» лодочные «тифоны» и корабельныхе «сирены» — так моряки поминают своих товарищей. В этот день на всех кораблях и подводных лодках ВМФ приспускают Андреевские флаги, а экипажи, сняв головные уборы, чтят память 118 погибших подводников минутой молчания…

… Основой для сценария фильма стала книга «Время умирать» Роберта Мура. Сценаристы планировали, что в состав включат актера на роль российского президента Владимира Путина, но продюсеры предпочли вырезать все эти сцены, пишет «Культуромания».

Главные роли в фильме исполнили Леа Сейду, Матиас Шонартс, Колин Ферт, Макс фон Сюдов и Микаэль Нюквист, умерший в 2017 году. Картина снята студией EuropaCorp (Франция) Люка Бессона. Режиссер фильма — датчанин Томас Винтерберг.

Накануне «Курск» презентовали на Международном кинофестивале в Торонто, мировая премьера состоится 7 ноября, пишет «Росбалт».

Между тем в комментариях на YouTube россияне сомневаются, что могут увидеть этот фильм, пишет ura.ru.

«Бессон снимает фильм про наших ребят, пока в РФ стараются об этом забыть. Меня трейлер зацепил, слезы наворачиваются, когда вспоминаю эту трагедию. Страшная смерть», «Что-то подсказывает не будет данного кино в наших кинотеатрах. слишком уж не хотят у нас об этом вспоминать по понятным причинам», «Иностранцы снимают фильм про „Курск“ (причём судя по трейлеру неплохой фильм), в то время как „Фонд кино“ снимает какую-то … на которую смотреть тошно», — пишут комментаторы.

Гибель «Курска»

По официальной версии, на на борту атомохода К-141 («Курск») взорвалась учебная торпеда. По альтернативным предположениям, «Курск» напоролся на мину времен Второй мировой, столкнулся с американской подлодкой или даже был ею торпедирован, пишет «КП».

Атомоход лег на грунт на глубине 108 метров. Все, кто помнят тот август, припомнят несколько дней бодрых сообщений военных о том, что «с экипажем установлена звукоподводная связь», а кислорода хватит то ли до 17 августа, то ли до 18-го.

14 августа в 11:00 командование российского флота сделало первое публичное заявление о том, что подлодка «Курск» легла на дно.

В заявлении ВМФ говорилось, что с подлодкой поддерживается радиосвязь. Позже представители флота заявили, что связь с подлодкой осуществляется только через перестукивание, что опасности для жизни экипажа нет, что через спасательный аппарат «Колокол» осуществляется подача топлива, кислорода и продув систем АПЛ.

15 августа представитель штаба Северного флота заявил журналистам, что в результате перестукивания установлено, что члены экипажа подводной лодки «Курск» живы, но неизвестно, есть ли среди них раненые. Он же заявляет, что на борту лодки находится 103 человека. Позже выяснилось, что там было 118 человек.

16 августа со спасательного судна «Рудницкий» спущен глубоководный спасательный аппарат «Приз». Президент РФ Владимир Путин заявил, что «ситуация с подводной лодкой „Курск“ тяжелая, критическая, но флот располагает всем необходимым арсеналом средств спасения, и попытки будут продолжены».

17 августа к месту трагедии направилось норвежское судно «Seaway Eagle» с глубоководными водолазами на борту и транспортное судно Normand Pioneer с британскими специалистами и оборудованием (вышло из норвежского порта Тронхейм).

18 августа операция продолжена силами российских спасателей. Владимир Путин вернулся в Москву с юга и заявил, что после сообщения о происшествии с подводной лодкой он хотел прервать отпуск и сразу вылететь к месту трагедии. «Но я удержался, и думаю, что поступил правильно», — сказал президент. «Прибытие в район бедствия неспециалистов, чиновников высокого ранга, не помогает, а чаще всего мешает. Все должны быть на своем месте», — добавил он.

21 августа начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально подтвердил факт гибели экипажа АПЛ К-141 «Курск».

22 августа президент России вылетел в Североморск, где встретился с родными и близкими погибших моряков. После встречи с родственниками Путин принимает решение не участвовать в назначенной на следующий день траурной церемонии и отбывает в Москву.

Председатель правительственной комиссии по выяснении причин аварии, тогдашний вице-премьер Илья Клебанов в этот день заявил: «Уже во второй половине дня 14 августа было понятно, что в лодке живых нет… Но мы не могли раньше сообщить, что погибли все. Оставалась скорее теоретическая, но все-таки надежда, что в 9-м отсеке есть воздушная подушка. Мы не имели морального права заявить о гибели всех до полной проверки этого отсека».

23 августа объявлен в России днем траура.

8 сентября известный ведущий CNN Ларри Кинг в прямом эфире спросил президента России: «Что случилось с российской подводной лодкой?». Путин ответил: «Она утонула».

Путин о «Курске» спустя 18 лет

В марте 2012 года журналист Андрей Кондрашов выложил на YouTube первую часть своего фильма «Путин», в котором затронул трагедию «Курска».

«Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло», — сказал Путин.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться», — подчеркнул президент в интервью.

Путин также отметил, что в дни, когда произошла трагедия, он «только что приступил к исполнению обязанностей президента».