Высший пилотаж: рейтинг доверия Путину молниеносно взлетел

«Мы впервые в истории опросов, 29 мая решили напрямую спросить людей — вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. <…> Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%", — сказал Федоров „Интерфаксу“.

Этот вопрос будет задаваться регулярно.

„Эти данные делают неактуальными любые разговоры о падении рейтинга, снижении уровня поддержки Путина, вопрос закрыт“, — заявил социолог.

Новая методика

„Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии“, — объяснил РБК глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

Последние опросы ВЦИОМ, проведенные методом открытого вопроса <по старой методике> без указания конкретных политиков („Кому из политиков вы доверяете?“), показывали снижение доверия к Путину.

История вопроса

24 мая ВЦИОМ распространил результаты соцопроса, согласно которому, по состоянию на вторую декаду мая, Путин пользовался доверием 31,7% россиян. Не доверяют ему 6,6% граждан. При этом деятельность Путина на посту президента одобряют 65,8% участников опроса, не одобряют 25,2% респондентов.

Официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — сказал, что ждет разъяснений социологов по поводу расхождения между уровнем поддержки Путина и доверием к нему.

Сразу после публикации нового опроса пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле довольны работой социологов, но „безусловно“ продолжат задавать им вопросы об их работе, если они появятся.

Главным показателем, который используется для измерения рейтинга Путина является оценка его работы на посту президента России, пояснил Федоров. Этот показатель глава ВЦИОМ считает главным потому, что он „не про выборы, до которых еще пять лет, а про ежедневную работу и ее результаты, как с ней справляется власть, прежде всего глава государства“.

„Такое различие получилось потому, что сейчас нет никаких федеральных выборов, они не скоро, людей волнуют доходы, цены, здравоохранение. Любые разговоры о снижении поддержки или доверия Путину безосновательны“ — заявил Федоров.

По этому показателю у главы государства отмечается уверенный рост: если в январе этого года работу Путина на посту президента одобряли 61,7% респондентов, то сейчас — 64,5%, уверен глава ВЦИОМ.

Результаты

Согласно обнародованном 31 мая ВЦИОМ данным опроса, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% респондентов (не доверяют 23,7%), о доверии Дмитрию Медведеву заявили — 37%, Владимиру Жириновскому — 36,1%, Геннадию Зюганову — 32,6%, Сергею Миронову — 26,7% опрошенных <ВЦИОМ регулярно просит респондентов назвать 4−5 российских политиков, которым они бы доверили решение самых важных вопросов в России.>.

Всероссийский опрос проведен 29 мая, опрашивались 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Левада-центр вслед за ВЦИОМом опубликовал на своем сайте опрос об отношении россиян к институтам власти.

Исследование показало, что деятельность президента Владимира Путина одобряют 66% опрошенных. Эта цифра по сравнению с январем выросла на 2%, а по сравнению с маем 2018 года упала на 13% (с 79%). Не одобряют деятельность главы государства 32%. Уточняется, что респондентам задавали вопрос в формулировке: „Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?“.

По данным опроса, деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 33% опрошенных, правительства — 42%, Госдумы — 38%.

Опрос проводился 24−29 мая, в нем приняли участие 1616 человек из 50 субъектов России.

Интервью „Дождю“

Между тем еще 28 мая Валерий Федоров считал, что рейтинг снизился в связи с неверием россиян в то, что жизнь может стать лучше.

„А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы. По данным статистиков… последние пять лет наши доходы не растут“, — рассказал Федоров „Дождю“.

Глава ВЦИОМ отметил, что у россиян вызывает недоумение тот факт, что кризис закончился в 2016 году, однако жить лучше не стало.

„Люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче“, — добавил Федоров.

„Мы себя видим, — мы специально исследовали этот вопрос, — скорее новым изданием СССР, но СССР не сталинского, не ленинского, не хрущевского и не горбачевского, а СССР брежневского, семидесятые годы. Мы привыкли их ругать — что это застой, разложение, но, если вы посмотрите статистику, то увидите, что это ровно то время, когда благосостояние людей росло, когда страх войны отступил <…> Семьдесят девятый год — излет брежневской эпохи, когда все ее плюсы стали превращаться в минусы“», — считает глава ВЦИОМ, говоря о видении сегодняшней России.