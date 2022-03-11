11 марта
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Политика

Выстоять без паники. Замглавы МИД РФ уверен, что Запад антироссийскими санкциями пытается «удушить народ»

России будет тяжело от санкций стран Запада, но она выстоит, заявил «Известиям» замглавы российского МИДа Александр Панкин.

Россияне.
Россияне.
Из архива редакции

Панкин утверждает, что сейчас санкционная политика Запада «зашкаливает беспрецедентно».

«То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения», — отметил дипломат.

«Стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа. Какие цели у этой задачи? Ну, конечно, минимизировать наше участие в мировой экономике, нанести существенный ущерб нашей обороноспособности за счет экономических факторов. И ударить по населению, а уж с какой целью — вызвать его протестные настроения или иные действия», — сказал Панкин.

Дипломат уточнил — возникающие из-за санкций трудности «будут создавать волны» и для партнеров России, пишет «Коммерсантъ».

Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции в ответ на военную операцию на Украине.

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