Выступление Путина изменило отношение россиян к «Единой России»

В ходе опроса в городах-миллионниках об этом заявили 79% россиян, пишет ТАСС.
Наибольшую поддержку (90%) вызвала инициатива президента о единовременной выплате пенсионерам.
Почти такую же поддержку (от 86% до 89%) получили другие социальные инициативы Путина. В частности, о развитии профилактических осмотров населения и о выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16−17 лет.
Три четверти респондентов полагают, что президент говорил честно и искренне, пишет bfm.ru.
После выступления Путина каждый второй участник опроса изменил свое отношение к партии «Единая Россия» в лучшую сторону. 43% не поменяли отношения, а у 7% отношение скорее ухудшилось.