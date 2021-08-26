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Политика

Выступление Путина изменило отношение россиян к «Единой России»

ВЦИОМ сообщил о положительной «народной» оценке выступления Владимира Путина на съезде «Единой России».

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

В ходе опроса в городах-миллионниках об этом заявили 79% россиян, пишет ТАСС.

Наибольшую поддержку (90%) вызвала инициатива президента о единовременной выплате пенсионерам.

Почти такую же поддержку (от 86% до 89%) получили другие социальные инициативы Путина. В частности, о развитии профилактических осмотров населения и о выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16−17 лет.

Три четверти респондентов полагают, что президент говорил честно и искренне, пишет bfm.ru.

После выступления Путина каждый второй участник опроса изменил свое отношение к партии «Единая Россия» в лучшую сторону. 43% не поменяли отношения, а у 7% отношение скорее ухудшилось.

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