Виталий Мутко нашел новую работу

Срок полномочий Мутко на должности руководителя госкомпании рассчитан на пять лет, сообщает РБК.

В ДОМ. РФ бывший член федерального правительства будет курировать ипотеку, развитие городской среды, а также проблему дольщиков, пишет ТАСС.

АО «ДОМ.РФ» — это финансовый институт, который занимается развитием рынка недвижимости в России. В частности, госкомпания работает в сфере ипотеки и ипотечных ценных бумаг, профилируется на вовлечении в оборот неэффективно используемых федеральных земель, занимается формированием комфортной среды в городах и так далее.

Виталий Мутко покинул должность вице-премьера правительства РФ после того, как 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке своего кабинета министров. На посту зампреда федерального правительства Мутко работал с 2016 года, а до этого занимал министра спорта.