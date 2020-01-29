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Политика

Виталий Мутко нашел новую работу

Экс-министр спорта и бывший вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко нашел новую работу. Он назначен генеральным директором госкорпорации ДОМ.РФ.

Виталий Мутко.
Виталий Мутко.
kremlin.ru

Срок полномочий Мутко на должности руководителя госкомпании рассчитан на пять лет, сообщает РБК.

В ДОМ. РФ бывший член федерального правительства будет курировать ипотеку, развитие городской среды, а также проблему дольщиков, пишет ТАСС.

АО «ДОМ.РФ» — это финансовый институт, который занимается развитием рынка недвижимости в России. В частности, госкомпания работает в сфере ипотеки и ипотечных ценных бумаг, профилируется на вовлечении в оборот неэффективно используемых федеральных земель, занимается формированием комфортной среды в городах и так далее.

Виталий Мутко покинул должность вице-премьера правительства РФ после того, как 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке своего кабинета министров. На посту зампреда федерального правительства Мутко работал с 2016 года, а до этого занимал министра спорта.

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