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Политика

Вице-губернатору российского региона дали премию за отказ от взятки

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выдал премию в размере 47,2 тыс. рублей вице-губернатору Сергею Федотову, который отказался от взятки в 3 млн рублей.

Деньги.
Деньги.
СС0

Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, сообщает ТАСС.

Свою премию в размере 47,2 тысяч рублей Федотов перевел в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».

Взятку Федотову еще в декабре предлагала сотрудница администрации Каменского района, пишет ura.ru. Взамен она хотела победить в конкурсе на должность главы администрации района. Федотов отказался.

В ходе допроса обвиняемая призналась в содеянном.

Ранее сибирских полицейских поймали на взятках гречкой, водкой и лапшой.

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