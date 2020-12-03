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Политика

Вице-мэр Барнаула признала непривлекательность города для молодежи

Власти Барнаула решают, как сделать краевую столицу привлекательной для молодых кадров и в целом «перезагрузить» экономику. Речь об этом шла на координационном совете предпринимателей.

Заседание Координационного совета предпринимателей Барнаула.
Заседание Координационного совета предпринимателей Барнаула.
barnaul.org

В числе факторов, которые определяют социально-экономическое развитие города, замглавы по экономической политике Мария Кулагина назвала демографическую ситуацию и низкий уровень зарплаты.

«Все перечисленное и другие вызовы активизируют работу администрации города по поиску направлений дальнейшего развития краевой столицы. Сегодня перед нами стоит первостепенная задача — создать условия, при которых Барнаул станет привлекательным для молодежи в плане проживания и работы в нашем городе», — цитирует чиновницу пресс-служба мэрии.

В итоге эксперты пришли к мнению, что начинать необходимо с создания новых рабочих мест, интересных для подрастающего поколения.

«Это позволит молодежи сделать выбор в пользу нашего города, остаться здесь, работать, развиваться в личном и профессиональном плане», — заключила Кулагина.

В частности, наметились конкретные направления для сотрудничества по линии образования, взаимодействия с промышленными предприятиями и ИТ-компаниями.

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