Вице-мэра алтайского города уличили в личных связях с главой горсовета

Замглавы Заринска Елена Алмазова ушла в отставку. Это случилось после того, как широко стало известно о том, что она живет в гражданском браке с главой горсовета Александром Лаговский, пишет «Банкфакс».

Местное отделение ЛДПР обратило внимание прокуратуры на связь Алмазовой и Лаговского, который также занимает пост директора и учредителя предприятия «ЖКУ». Нарушение заключается в том, что Елена Алмазова не уведомила мэрию и не приняла мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, который возможен из-за этого гражданского брака, считают в партии.

Ведомство Алмазовой (она также председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом) сдает муниципальные помещения и предприятия для нужд монопольной коммунальной организации, которую возглавляет ее сожитель, заявили в ЛДПР.

В ходе прокурорской проверки информация подтвердилась. Надзорное ведомство выдало администрации города предписание устранить данный конфликт интересов, но якобы в мэрии его проигнорировали.

Вместо это 2 декабря Елена Алмазова сообщила узкому кругу людей о том, что она увольняется, пишет газета «Наш город Заринск». Коллектив администрации публично не поясняет увольнение.