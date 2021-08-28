Вице-премьер назвала ключевые цели своего кураторства в Сибири

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко провела первое совещание в качестве куратора Сибирского федерального округа. Во встрече по видеосвязи принял участие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, передает пресс-центр правительства.

Абрамченко провела совещание с губернаторами сибирских регионов в ходе рабочей поездки в Омскую область. Особое внимание в рамках кураторства она будет уделять ключевым целям социально-экономического развития субъектов.

«Это рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по субъектам Российской Федерации, рост доходов населения, рост объема инвестиций в основной капитал и рост численности занятых», — сказала Виктория Абрамченко.

Также она сообщила, что для развития регионов правительство уже подготовило новые механизмы поддержки. Это окупаемые механизмы финансирования инфраструктурных проектов.

Правительство приняло два постановления, которые дадут возможности для развития инженерной, городской, транспортной и социальной инфраструктуры.

На инфраструктурные бюджетные кредиты выделят более 51 млрд рублей до 2024 года.

Ранее Виктория Абрамченко заявляла, что в конечном итоге необходимо отказаться от госрегулирования цен на продукты в России.