Вице-премьер правительства Алтайского края Павел Дитятев покидает пост

Должность зампреда правительства Алтайского края, министра экономического развития региона покидает Павел Дитятев, сообщает « ТОЛК » со ссылкой на свои источники.

По информации издания, со 2 декабря он уходит в отпуск с последующим увольнением.

Официально грядущую отставку вице-премьера и министра пока не комментируют.

Что известно о Павле Дитятеве

Павел Дитятев родился 25 июля 1977 года в е Барнауле. В 1999 году окончил политех по специальности «информационные системы в экономике». В начале карьеры Павел Дитятев работал программистом, менеджером в коммерческих организациях.

С июня 1999 года трудился в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике — ведущим экономистом, главным экономистом, консультантом, заместителем начальника отдела финансирования непроизводственной сферы.

Павел Дитятев. Анна Зайкова , altapress.ru.

В 2006 году стал начальником отдела внутреннего долга, а в 2009 году назначен заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

В январе 2017 года Павел Дитятев назначен заместителем министра финансов Алтайского края, в октябре 2018 года — зампредом правительства Алтайского края, министром экономического развития.