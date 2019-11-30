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Вице-премьер правительства Алтайского края Павел Дитятев покидает пост

Должность зампреда правительства Алтайского края, министра экономического развития региона покидает Павел Дитятев, сообщает «ТОЛК» со ссылкой на свои источники.

Павел Дитятев.
Павел Дитятев.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По информации издания, со 2 декабря он уходит в отпуск с последующим увольнением.

Официально грядущую отставку вице-премьера и министра пока не комментируют.

Что известно о Павле Дитятеве

Павел Дитятев родился 25 июля 1977 года в е Барнауле. В 1999 году окончил политех по специальности «информационные системы в экономике». В начале карьеры Павел Дитятев работал программистом, менеджером в коммерческих организациях.

С июня 1999 года трудился в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике — ведущим экономистом, главным экономистом, консультантом, заместителем начальника отдела финансирования непроизводственной сферы.

Павел Дитятев.
Павел Дитятев.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В 2006 году стал начальником отдела внутреннего долга, а в 2009 году назначен заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

В январе 2017 года Павел Дитятев назначен заместителем министра финансов Алтайского края, в октябре 2018 года — зампредом правительства Алтайского края, министром экономического развития.

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