Вице-спикер возглавил рейтинг избираемости депутатов АКЗС — раньше лидером всегда становился председатель

Алтайский центр политического консалтинга составил очередной рейтинг избираемости депутатов алтайского Законодательного собрания. Он оценивает работу депутатов в середине созыва — нынешний, восьмой, был избран в сентябре 2021 года на пять лет.

Успеть изменить ситуацию

Оценку по 10-балльной работе депутатского корпуса давали политологи, политтехнологи, журналисты и представители партий. Другими словами, рейтинг основывался на мнении не электората, а узкого экспертного круга.

Практически все эксперты поставили на первое место Дениса Голобородько, заместителя председателя АКЗС. Сам спикер, Александр Романенко, оказался на третьем месте. Интересно, что в 2019 году Романенко был лидером, а Голобородько тогда замыкал десятку. Да и в принципе председатель АКЗС всегда занимал первое место.

Денис Голобородько. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Денис Голобородько в ответ на такую расстановку сил скромно предложил поменять их с Романенко местами, показывая, что на место спикера он не претендует.

Некоторые специалисты считают, что неожиданное распределение мест — это свидетельство желания увидеть кого-то нового среди первых лиц. Политолог Константин Лукин напомнил, что топ создается исключительно для самих депутатов. Рейтинг позволяет им и партиям посмотреть, как их работа выглядит со стороны и, если захочется, успеть изменить ситуацию до выборов 2026 года.

Электоральный индекс

Исследование разделилось на два блока. Электоральный индекс включал следующие критерии:

Работа с избирателями: встречи с жителями, прием и работа с обращениями, отстаивание интересов населения.

Взаимодействие со СМИ: открыть депутата в СМИ.

Активность в соцсетях: ведение аккаунтов, коммуникации.

В этом блоке места распределились так:

Читать далее Лидеры Денис Голобородько (8,44) — зампредседателя АКЗС, зампредседателя фракции «Единая Россия», председатель комитета по правовой политике, депутат от одномандатного избирательного округа №3: Благовещенский, Немецкий, Суетский, Хабарский районы; Сергей Писарев (7,96) — председатель Мандатной комиссии АКЗС, депутат от одномандатного округа №23: Барнаул, Индустриальный район (часть); Евгения Боровикова (6,57) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №21: Барнаул, Железнодорожный район (часть); Александр Романенко (6,17) — председатель АКЗС; Татьяна Ильюченко (6,17) — председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике, замруководителя фракции «Единая Россия», депутат от одномандатного избирательного округа №29: Бийск (часть); Александр Молотов (5,83) — председатель комитета по образованию и науке, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду»; Сергей Матасов (5,50) — руководитель фракции «Коммунисты России»; Андрей Абрамов (5,02) — депутат от одномандатного избирательного округа №50: Бийск (часть); Сергей Приб (4,76) — руководитель фракции «Единая Россия», депутат от одномандатного избирательного округа №18: Заринск, Заринский район; Сергей Малинкович (4,76) – депутат, избранный по списку политической партии «Коммунисты России». Антилидеры 58. Лариса Колесникова (1,57) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №34: Новоалтайск;

59. Евгений Хорошилов (1,52) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №31: Бийск (часть);

60. Чермен Хугаев (1,52) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №14: Белокуриха, Алтайский и Смоленский районы;

61. Дмитрий Моисеев (1,46) — депутат от одномандатного избирательного округа №24: Барнаул, Ленинский район (часть);

62. Сергей Кожемякин (1,43) — депутат от одномандатного избирательного округа №2: Ключевской, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы;

63. Михаил Зайцев (1,41) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №27: Барнаул, Индустриальный район (часть), Октябрьский район (часть);

64. Людмила Мухортова (1,39) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №32: Рубцовск (часть);

65. Александр Ткачев (1,39) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №23: Барнаул, Индустриальный район (часть);

66. Игорь Галкин (1,33) — депутат от одномандатного избирательного округа №25: Барнаул, Ленинский район (часть), Индустриальный район (часть);

67. Вячеслав Початов (1,14) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №20: Железнодорожный (часть), Индустриальный (часть).

Александр Романенко. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Неэлекторальный индекс

Сюда входит:

Взаимодействие с элитами края: чиновниками, представителями бизнеса и так далее.

Лоббистские возможности: договоренности с партиями/властью о своем выдвижении/избрании.

Ресурсность: наличие финансовых, публичных, электоральных возможностей для проведения самостоятельной кампании.

Места:

Читать далее Лидеры Денис Голобородько (7,34); Александр Романенко (7,05); Сергей Приб (6,96); Александр Локтев (6,33) — председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, депутат от одномандатного избирательного округа №20: Барнаул, Железнодорожный район (часть), Индустриальный район (часть); Сергей Писарев (5,98); Андрей Абрамов (5,89); Вадим Смагин (5,85) — депутат от одномандатного избирательного округа №17: Ельцовский, Косихинский, Кытмановский, Тогульский, Целинный район; Владимир Семенов (5,84) — председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму, руководитель фракции ЛДПР; Максим Банных (5,39) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №9: Алейск, Алейский, Усть-Калманский районы; Юрий Матвейко (5) — депутат от одномандатного избирательного округа №9: Алейск, Алейский, Усть-Калманский районы. Антилидеры 58. Евгений Хорошилов (1,07);

59. Чермен Хугаев (1,02);

60. Андрей Чернобай (0,98) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №33: Рубцовск (часть);

61. Дмитрий Моисеев (0,93);

62. Лариса Колесникова (0,91);

63. Сергей Кожемякин (0,89);

64. Вячеслав Початов (0,89);

65. Людмила Цивилева (0,78) — депутат от краевого избирательного округа, территориальная группа №12: Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы;

66. Людмила Мухортова (0,72);

67. Михаил Зайцев (0,48).

Итоговый список лидеров рейтинга влиятельности и избираемости депутатов АКЗС VIII созыва получился такой:

Денис Голобородько (7,89); Сергей Писарев (6,97); Александр Романенко (6,61); Сергей Приб (5,86); Александр Локтев (5,54); Андрей Абрамов (5,46); Татьяна Ильюченко (5,44); Александр Молотов (4,99); Евгения Боровикова (4,89); Владимир Семенов (4,86).

Александр Романенко. АКЗС.

Рейтинг по партиям

Среди депутатов «Единой России» тройка лидеров сложилась следующая: Денис Голобородько, Сергей Писароев и Александр Романенко. Руководитель фракции Сергей Приб оказался на четвертом месте среди однопартийцев.

У КПРФ лидером стал Игорь Арцибашев (3,33), замруководителя фракции. Руководитель же, Андрей Кривов (2,77) оказался на втором месте, на третьем – Юрий Кропотин.

В «Справедливой России» первое место занял Александр Молотов (4,99), затем – Евгения Боровикова (4,89), замыкает тройку Людмила Суслова (2,95). У ЛДПР тройка лидеров такая: Владимир Семенов (4,86), Сергей Булаев (3,46) и Ирина Шудра (2,32). У «Коммунистов России» места распределились так: Сергей Матасов (4,22), Сергей Малинкович (3,7) и Владимир Козловский (1,62).

Антон Арцибашев Скриншот трансляции сессии АКЗС

Впрочем, некоторые представители партий не согласились обоснованностью рейтинга. По мнению некоторых из них, оценка экспертов и избирателей сильно разнится. Многие депутаты отлично знакомы жителям своего избирательного округа, но при этом их могут совсем не знать журналисты или жители других округов. В итоге они оказались в самом низу списка.

Вывод парламентарии и некоторые представители СМИ сделали такой: медийность депутатам не нужна. Не обязательно, чтобы их знали хотя бы по фамилии во всем крае, главное — чтобы знали те, кто избрал.

Однако Константин Лукин отметил, что из тех депутатов, кто попал в антирейтинг 10 лет назад, ныне никто не заседает в АКЗС. Из лидеров же свои места не сохранили только двое.

Кстати, на выборах 2026 года алтайский ПолитЦентр прогнозирует появление в АКЗС еще двух партий: «Пенсионеры России» и «Новые люди». Уже имеющиеся партии также сохранят свое представительство.

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