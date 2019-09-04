Выяснилось, кого Владимир Путин считает придурками

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что численность населения Дальнего Востока продолжает снижаться за счет тех, кто уезжает оттуда. Он спросил: «Нужен ли России Дальний Восток?». По его словам даже с высоких трибун звучала мысль, что регион — это балласт, который требует только дотаций.

На это Владимир Путин заметил: «Не знаю, какие придурки так говорили». По его мнению, Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян. Для этого нужно создать условия: строить жилье, школы, поликлиники, заниматься благоустройством и организовывать новые рабочие места.

Государство будет решать проблему с помощью проекта национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. он подготовлен, но требует тщательной шлифовки, уточнил лидер страны.