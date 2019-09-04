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Политика

Выяснилось, кого Владимир Путин считает придурками

На заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин назвал придурками тех, то считает Дальний Восток Балластом, пишет РИА Новости.

Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
kremlin.ru

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что численность населения Дальнего Востока продолжает снижаться за счет тех, кто уезжает оттуда. Он спросил: «Нужен ли России Дальний Восток?». По его словам даже с высоких трибун звучала мысль, что регион — это балласт, который требует только дотаций.

На это Владимир Путин заметил: «Не знаю, какие придурки так говорили». По его мнению, Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян. Для этого нужно создать условия: строить жилье, школы, поликлиники, заниматься благоустройством и организовывать новые рабочие места.

Государство будет решать проблему с помощью проекта национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. он подготовлен, но требует тщательной шлифовки, уточнил лидер страны.

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