Вызовы: стало известно, о чем будет говорить Путин в ООН

«Речь президента будет о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила», — цитирует RT в своем telegram-канале пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Начало сессии запланировано на 17:00 по московскому времени, пишет ura.ru.
Речь президента РФ Владимира Путина будет показана седьмой — после 18:00.
Многие главы государств отказались от поездки на 75-ю Генассамблею ООН в Нью-Йорк, выбрав формат видеообращения.