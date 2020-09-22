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Политика

Вызовы: стало известно, о чем будет говорить Путин в ООН

Президент РФ Владимир Путин расскажет о вызовах пандемии коронавируса в своем видеообращении на Генассамблее ООН, заседание которой пройдет 22 сентября.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

«Речь президента будет о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила», — цитирует RT в своем telegram-канале пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Начало сессии запланировано на 17:00 по московскому времени, пишет ura.ru.

Речь президента РФ Владимира Путина будет показана седьмой — после 18:00.

Многие главы государств отказались от поездки на 75-ю Генассамблею ООН в Нью-Йорк, выбрав формат видеообращения.

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