Вызовом для страны назвала президент Грузии миграцию россиян

Грузия столкнулась с вызовом, связанным с массовой миграцией из России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили, пишет « Новости — Грузия ».

По ее мнению, это вызов, который в какой-то мере является возможностью, и он еще раз показывает, что означают грузинская толерантность и гостеприимство. Но, по словам главы государства, гостеприимство не должно быть глупым.

Говоря о введении виз для россиян, Зурабишвили отметила, что необходимы «соответствующие регуляции», чтобы «избежать нежелательных намерений» в будущем, указывает Газета.Ru.

Ранее грузинская оппозиция потребовала ввести визовый режим для граждан России на фоне массового въезда на территорию страны.

Между тем стало известно, сколько россиян остались в Грузии после объявления о частичной мобилизации — это около 100 тыс. человек.

С 21 сентября границу с Грузией пересекли более 700 тыс. граждан РФ. Из них 600 тыс. человек, по словам главы государства, перебрались в другие страны.