Въезд иностранцам в Россию ограничили на неопределенный срок

Временное ограничение на въезд иностранцев в Россию продлевается на неопределенный срок, следует из распоряжения правительства. Ранее данное ограничение вводилось с 18 марта по 1 мая, сообщает « Интерфакс ».

Из первоначального текста документа исчезли слова «до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020». Таким образом, теперь нет информации о том, когда запрет будет снят.

Согласно новому распоряжению кабмина, этот запрет не распространяется на участников госпрограммы по переселению и членов их семей, проживающих за рубежом. Также это касается лиц, участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, пишет bfm.ru.

Временное ограничение движения через пункты пропуска на границе РФ, которое действует с 30 марта, не распространяется на россиян с двойным гражданством либо граждан РФ, имеющих вид на жительство в другой стране, для однократного выезда из РФ к месту постоянного проживания.