Владимир Познер назвал рабами тех, кто одобряет Сталина

«Если бы Сталин был жив, то в пятницу, 21 декабря, ему исполнилось бы 140 лет. Ну, слава богу его нет, но тем не менее эта дата есть и о ней будут много говорить, и я хотел бы внести свою лепту», — начал повествование журналист.

Вопрос о популярности Сталина задал телезритель, сославшийся на то, что в Екатеринбурге 74% опрошенных жителей сообщили о своем положительном отношении к Сталину.

По мнению журналиста, это может объясняться возрастом отвечавших, которые не жили при Сталине и «повторяют то, что им говорят, в частности СМИ, но и не только», пишет «Росбалт».

Телеведущий напомнил, что во времена Брежнева власти стремились «не очень подчеркивать негативные стороны Сталина, а напротив, как бы немножко вернуть его величие». Позже, во второй половине 80-х и в 90-е, «значительное большинство относилось к Сталину плохо», отмечает Познер. По его словам, это изменилось в последнее время, когда о диктаторе стали говорить «как об эффективном менеджере, как о человеке, который победил в войне».

«Люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела, — рабы», — добавил Познер, отметив, что «окончательную оценку» поставит история.

Комментаторы живо откликнулись: «Сколько бы познеры не пытались затереть заслуги Сталина, ничего не получается. Ему не нужны были личные яхты, накопления и пр. Всё-таки для Страны и народа», «Если говорить честно, то он не имел тех залежей в банке, которые есть сейчас у первых лиц… он не ездил по странам и не клонил шапку… он делал то, что было для России острой необходимостью. Образование медицина промышленность, с/хозяйство, электрификация, космос, улучшение жизни народа! Были конечно перегибы и тд. но ведь можно взять все хорошее от его деятельности и ту целеустремленность, с которой проводилась линия на увеличении производительности труда на добычу газа нефти для народа и уж потом для продажи».

Текст выступления журналиста в авторской программе на Первом канале опубликован в его аккаунте в соцсети Instagram.