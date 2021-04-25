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Политика

Владимир Путин наградил юбиляра Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Владимир Жириновский показал, как воет волк.
Владимир Жириновский показал, как воет волк.
кадр из видео.

Это следует из указа, подписанного российским лидером и опубликованного на сайте Кремля в воскресенье, 25 апреля.

Согласно тексту документа награды политик удостоен за активную законотворческую деятельность, а также за большой вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма в стране.

По данным ТАСС, ранее Жириновский уже был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней — в 2006, 2011 и 2016 годах соответственно. Таким образом теперь он является полным кавалером данной награды.

Отмечается, что вручение ордена приурочено к юбилею лидера ЛДПР — 25 апреля ему исполняется 75 лет.

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