28 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Владимир Путин назвал главную цель СВО и обсудил применение ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о специальной военной операции на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Также он обсудил применение ядерного оружия.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На вопрос о том, какова цель специальной военной операции, Владимир Путин ответил, что это помощь Донбассу.

Также президент РФ ответил на вопросы, касающиеся ядерного оружия.

«Опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует», — заявил он.

Владимир Путин отметил, что Россия никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия. Она лишь отвечала намеками на выпады оппонентов.

Глава государства добавил, что России не нужен ядерный удар по Украине. Он считает, что «в этом нет никакого смысла — ни политического, ни военного».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость