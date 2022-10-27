Владимир Путин назвал главную цель СВО и обсудил применение ядерного оружия

На вопрос о том, какова цель специальной военной операции, Владимир Путин ответил, что это помощь Донбассу.
Также президент РФ ответил на вопросы, касающиеся ядерного оружия.
«Опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует», — заявил он.
Владимир Путин отметил, что Россия никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия. Она лишь отвечала намеками на выпады оппонентов.
Глава государства добавил, что России не нужен ядерный удар по Украине. Он считает, что «в этом нет никакого смысла — ни политического, ни военного».