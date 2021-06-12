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Политика

Владимир Путин неожиданно наговорил комплиментов экс-президенту США

Бывший президент США Дональд Трамп является экстраординарной и талантливой личностью, не имея этих качеств, он вряд ли возглавил бы страну, в то время как нынешний глава государства — «карьерный политик», считает президент России Владимир Путин.

Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018.
Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018.
kremlin.ru

Такое мнение он высказал в интервью NBC, фрагмент которого был опубликован. Путин отметил, что Байден «радикально отличается» от своего предшественника, пишет РБК.

«Он — яркий человек. Вы можете любить его или нет. Но он не вышел из истеблишмента США и раньше не был частью большой политики, и некоторым это нравится, некоторым — нет, но это факт», — сказал Путин.



Байден, в отличие от экс-президента, «фактически всю свою взрослую жизнь занимался политикой». По его словам, нынешний американский лидер — «другой тип человека». Путин выразил надежду, что со стороны его коллеги «не будет импульсивных шагов».

Президенты России и США должны встретиться 16 июня в Женеве. Ранее Трамп заявлял, что Путин явно насмехается над своим американским коллегой.

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