Владимир Путин обратился с россиянам после обнародования официальных итогов голосования

Что еще сказал Владимир Путин транслирует Mash:
— Понимаю, что такой уровень доверия повышает мою ответственность перед вами.
— На наших исторических территориях сотрудники избиркома проявили мужество и стойкость.
— Для меня это важнее, чем просто победа на выборах, — это ваша поддержка политического строя и курса.
— Вы цените свободу выбора. Благодарю вас за свободу выбора.
— Все идеи и предложения кандидатов в президенты будут использованы в интересах развития России.
— Каждый голос россиян на выборах имел огромное значение.
Ранее сообщалось, что подведены итоги выборов президента России.
Самое важное - в нашем Telegram-канале