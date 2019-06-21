Владимир Путин ответил на критику «Единой России»

Во время прямой линии Владимир Путин прокомментировал вопрос с критикой в адрес «Единой России», пишет РИА Новости. По словам президента, партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения.

РБК уточняет, что во время прямой линии Путину задали вопрос, куда страну «ведет эта банда патриотов из «Единой России». Президент решил ответить на него, чтобы у зрителей не сложилось впечатления, что во время прямой линии стараются избегать вопросов политического характера.

Путин заявил, что политики, принимая непопулярные решения, «ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге».

При этом президент подверг критике деятельность руководства страны в 1990-е годы. По его словам, политики того периода поставили страну на грань развала.