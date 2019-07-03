Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости. Речь идет о подписанном в 1987 году соглашении между СССР и США, о выходе из которого Дональд Трамп заявил в октябре 2018 года.

Согласно договору от 1987 года, СССР и США обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем. Речь идет о ракетах средней (от тысячи до 5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до тысячи км) дальности.

В октябре Вашингтон обвинил Россию в несоблюдении обязательств по договору. США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными. В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.