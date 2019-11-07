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7 ноября
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Политика

Владимир Путин прилетел в Омск

Президент России Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщил ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Планируется, что работу в Омске глава российского государства начнёт со встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Затем лидеры примут участие в пленарном заседании форума. Его тема — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

Межрегиональное сотрудничество — одно из главных направлений развития российско-казахстанских отношений, на межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% товарооборота двух стран. Из 85 регионов России 76 развивают сотрудничество с областями Казахстана.

Среди участников форума — руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, а также представители деловых кругов обеих стран.

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