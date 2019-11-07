Владимир Путин прилетел в Омск

Планируется, что работу в Омске глава российского государства начнёт со встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Затем лидеры примут участие в пленарном заседании форума. Его тема — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».
Межрегиональное сотрудничество — одно из главных направлений развития российско-казахстанских отношений, на межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% товарооборота двух стран. Из 85 регионов России 76 развивают сотрудничество с областями Казахстана.
Среди участников форума — руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, а также представители деловых кругов обеих стран.