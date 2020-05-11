Владимир Путин решил не продлевать нерабочие дни в России

Президент России Владимир Путин заявил о завершении режима нерабочих дней. Об этом глава государства сказал во время телеобращения к россиянам.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается. Но не завершается борьба с эпидемией», — подчеркнул Путин.

Также он призвал регионы к самостоятельному решению по снятию ограничительных мер. Президент отметил, что выход из режима самоизоляции не может быть одномоментным, все должно происходить поэтапно, с соблюдением всех санитарных норм и требований безопасности.

Путин также сообщил, что шестинедельный режим самоизоляции позволил выиграть время для подготовки здравоохранения к эпидемии, что спасло множество жизней.

Напомним, что это уже пятое обращение Путина к нации, первые были 25 марта, 2, 8 и 15 апреля.

Первые два раза он выступал с отдельными обращениями, а последующие — перед заседаниями, которые транслировались по телеканалам.

Сначала глава государства объявил одну нерабочую неделю с сохранением заработной платы, после продлил ее до конца апреля. Еще три дополнительных нерабочих дня были установлены между двумя праздниками — 6, 7 и 8 мая.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 221 344 человек, погибли 2009 человек. Страна занимает третье место в мире по количеству инфицированных.