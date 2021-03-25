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Политика
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Владимир Путин теперь точно может еще дважды стать президентом России

24 марта на пленарном заседании Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект во исполнение поправок к Конституции, согласно одной из которых Владимир Путин сможет вновь претендовать на пост президента.

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

Согласно новой Конституции, гражданин России может избираться на пост президента не более двух раз (ранее избираться было нельзя более двух раз подряд).

Тем не менее президентские сроки до принятия новой Конституции не учитываются. Таким образом, действующий глава государства Владимир Путин может избираться еще дважды.

В начале прошлого года глава российского государства не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году.

«Я не исключаю возможности этого», — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1», пояснив, что его переизбрание возможно только при условии принятия поправок в Конституцию РФ.

При этом Путин заявил, что он «для себя еще ничего не решил» и «там видно будет».

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