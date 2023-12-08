8 декабря
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Политика

Владимир Путин выдвинулся на выборы президента РФ

После церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества Владимир Путин согласился участвовать в выборах президента в 2024 году.

Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
kremlin.ru

"ТАСС" сообщает, что в ходе беседы со спикером Парламента ДНР, президенту был задан вопрос об участии в предстоящих выборах. Путин подтвердил свою кандидатуру.

Отмечается, что нынешние полномочия главы страны истекают 7 мая 2024 года, в то время как выборы нового президента назначены с 15 по 17 марта.

Путин также отметил, что его решение о повторном выдвижении своей кандидатуры он сделал, опираясь на реальный запрос россиян.

Матвиенко заявила, что согласна с мнением жителей России и Владимир Владимирович вызывает доверие, уверенность в будущем и гордость.

Ранее мы сообщали о причинах трехдневных выборов в России.

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