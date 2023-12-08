Владимир Путин выдвинулся на выборы президента РФ

"ТАСС" сообщает, что в ходе беседы со спикером Парламента ДНР, президенту был задан вопрос об участии в предстоящих выборах. Путин подтвердил свою кандидатуру.
Отмечается, что нынешние полномочия главы страны истекают 7 мая 2024 года, в то время как выборы нового президента назначены с 15 по 17 марта.
Путин также отметил, что его решение о повторном выдвижении своей кандидатуры он сделал, опираясь на реальный запрос россиян.
Матвиенко заявила, что согласна с мнением жителей России и Владимир Владимирович вызывает доверие, уверенность в будущем и гордость.
Ранее мы сообщали о причинах трехдневных выборов в России.