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Политика

Владимир Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса и сказал о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский по-русски обратился к жителям непризнанного Донбасса. Видеообращение опубликовано в Telergam-канале главы государства, пишет Lenta.ru.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
@zelenskiy_official

«Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны и кто разделяет нас во всех смыслах этого слова», — заявил Зеленский, добавив, что Украина «делает все, чтобы это наконец закончилось».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал открытие Украиной всех пунктов пропуска в Донбассе.

Он назвал это «циничным хайпом» со стороны Зеленского. Глава ДНР отметил, что открытие пропускных пунктов не было согласовано в рамках Трехсторонней контактной группы, а потому «ничего хорошего из этого не получится».

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране.

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