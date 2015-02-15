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Политика

Владимир Жириновский заявил, что любви нет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных поговорил с молодежью о домашнем насилии и заявил, что любви не существует, сообщает РИА «Новости».

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

14 февраля Жириновский встретился с молодежью и прочитал им лекцию о любви.

«Почему все песни про любовь? „Остановите музыку, с другим танцует девушка моя“. А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», — заявил политик.

В качестве аргумента лидер партии привел ревность и побои в семье. Он также затронул тему первых ссор молодоженов и предложил присутствующим на встрече вместе разобраться в их причинах.

«Почему называют медовый месяц? Все хорошо один месяц», — сказал лидер ЛДПР.

По мнению политика, первый конфликт в семье — деньги. «Вы берите часть расходов по путешествию свадебному… С этого начинается: „А кто будет платить?“ Это проблема. И сразу эта легкая трещина», — прокомментировал Жириновский.

При этом, политик уверен, что развод — это поспешное решение, супругам сначала необходимо разъехаться.

«Надо перейти к другому проживанию, несовместному. Надо в разных квартирах пожить. Сразу все наладится. И собака не мешает, и цвет обоев. То есть надо не трехкомнатную квартиру покупать, а двух-, и рядом на этой клетке однокомнатную», — пояснил Жириновский.

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