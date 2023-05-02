«Власть просто так не отдают». О чем спорили алтайские депутаты на апрельской сессии, что из этого вышло и при чем тут Владимир Путин

В апреле 2023 года депутаты АКЗС вновь спорили о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах, а также приняли ряд региональных законов, в том числе и связанных с пребыванием несовершеннолетних в общественных местах. О том, как прошла апрельская сессия краевого парламента — в материале altapress.ru.

Новые запреты для детей

Депутаты приняли поправки в краевой закон об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах. Теперь кальянные, вейп-шопы и другую табачную продукцию, а также букмекерские конторы, нежилые, ветхие дома и бесхозные здания теперь включены в список мест, где запрещено находиться несовершеннолетним. Также ночью детям нельзя будет посещать компьютерные игровые клубы.

Кроме того, дети теперь должны находиться на водоемах только в сопровождении взрослых, достигших 18 лет. Это положение внесли с учетом несчастных случаев на воде. Так, например, в 2022 году в крае утонули восемь детей.

Однако сразу несколько депутатов от КПРФ не увидели целесообразности в некоторых вводимых ограничениях, а также отметили сложность в исполнении этого закона. Так, Михаил Зайцев уверен, что посещение гостиниц и дискотек не несет вреда детям. Андрей Чернобай заявил, что детская безнадзорность во многом связана с доступностью отдыха в детских лагерях и загруженностью родителей на работе.

Александр Волобуев напомнил, что дети всю жизнь ходили купаться на речку, а новый закон может ограничить даже катание на катамаранах в парке «Изумрудный». Кроме того, он обратил внимание, что проблема посещения детьми заброшенных зданий фактически перекладывается с муниципальных властей на плечи родителей.

Депутаты других фракций возмущение коммунистов не поддержали. Так, Евгения Боровикова из «Справедливой России» считает, что сравнивать прежние времена и настоящие нельзя. По ее словам, неизвестно, где «вынырнут педофилы», поэтому безопасность детей должна быть важнее всего.

Внефракционный депутат Елена Хрусталева обвинила депутатов из КПРФ в личном пиаре.

«Возражать ради возражения — это вообще недопустимо», — заявила Хрусталева.

Александр Лазарев («Единая Россия») поддержал законопроект. По его мнению, закон будет дисциплинировать и детей, и родителей.

19 сессия АКЗС. Пресс-служба АКЗС.

«Люди десятками гибнут, и если мы не будем на это реагировать, это будет неправильно», — сказал Лазарев.

Глава справороссов в АКЗС Александр Молотов сообщил, что норма о запрете нахождения детей у водных объектов без сопровождения взрослых была и раньше, в другом законе. Кроме того, он призвал депутатов из КПРФ активнее участвовать в деятельности рабочих групп.

Замруководителя фракции КПРФ Антон Арцибашев назвал этот законопроект «недоработанным и сырым». Также он акцентировал внимание, что критика фракции направлена среди прочего и на проблему заброшенных домов.

Антон Арцибашев Скриншот трансляции сессии АКЗС

«Мы говорим о чем? Нужно заброшенные дома сносить. Ответственность должна быть у муниципалитетов, а не потому что нужно наказывать родителей за нахождение детей там», — сказал Арцибашев.

Руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов обратил внимание, что принимаемый закон будет очень сложно проконтролировать, поскольку невозможно поставить полицейского у каждой стройки или водоема.

«Принимая законы, обеспечить исполнение которых мы не имеем возможности, мы совершаем ошибку. Мы порождаем правовой нигилизм», — отметил Кривов.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов призвал коммунистов не «митинговать» на сессии, а вносить конкретные предложения.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.

«Где ваши поправки? Вносите поправки, мы будем их рассматривать. Но вы же ничего не предложили, а сейчас просто, как на митинге. Это что, работа, что ли? Это просто голимый популизм», — заявил Семенов.

Прокурор Юлия Аксенова считает, что ввести такие ограничения для несовершеннолетних целесообразно.

«Цель закона — не привлечение к административной ответственности, а безопасность наших детей и повышение персональной ответственности взрослых, в том числе родителей», — отметила она.

Закон в итоге приняли большинством голосов.

«Фильтр» не сдается

Фракция СРЗП вынесла на рассмотрение в краевой парламент инициатиативу о снижении в Алтайском крае муниципального фильтра и допуске на выборы самовыдвиженцев. Напомним, ранее фракция КПРФ уже выходила с аналогичной инициативой, но провести этот закон не удалось.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Еще до начала заседания сессии АКЗС Владимир Козловский, депутат от «Коммунистов России», попросил снять этот вопрос с повестки. По его словам, этот закон не прошел на прошлой сессии, не пройдет и сейчас. Однако, вопрос в повестке остался.

Справороссы предложили ввести возможность самовыдвижения кандидатов на пост губернатора края, а также снизить муниципальный фильтр: общий — с 7% до 5%, и тот, что касается районных и городских депутатов — с 10% до 5%.

Лидер фракции Александр Молотов выступая с докладом, отметил, что сегодня законодательно установленная возможность самовыдвижения есть на выборах и президента страны, и мэров, а на губернаторских в крае — нет.

«Достаточно абсурдная ситуация, когда кандидат в президенты, мэры, депутаты разного уровня могут быть выдвинут в порядке самовыдвижения, а кандидат в губернаторы Алтайского края не может быть выдвинут в таком порядке», — сказал Молотов.

Справороссы предложили систему, при которой самовыдвиженец не только должен был бы пройти муниципальный фильтр, но и собрать 0,5% голосов от общего числа избирателей в регионе.

Молотов призвал поддержать законопроект не только другим оппозиционным партиям, так и единороссам.

«Единая Россия» — это партия власти. Власть — это сила. А сила, как известно, в чем? Правильно, в правде. А правда такова, что повышение конкурентности и открытости на выборах губернатора позволит легитимировать результат и тем ценнее сделать победу кандидата, который выиграет", — сказал Молотов.

«А власть просто так не отдают» — так отреагировал на выступление справоросса председательствовавший на сессии Денис Голобородько.

Денис Голобородько. Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания.

В «Единой России» не согласны с предложением снизить фильтр, заявил лидер фракции Сергей Приб. Он подчеркнул, что в этом вопросе единороссы последовательны, так как считают, что механизма фильтра в действующей редакции — рабочий.

Евгения Боровикова (СРЗП) напомнила, что в 2020 году президент России Владимир Путин поручил «вернуться к решению вопроса о снижении муниципального фильтра» при выборах глав регионов. Так же она процитировала Эллу Памфилову, которая писала в регионы с просьбой снизить фильтр. По ее словам, Памфилова считает оптимальным уровень муниципального фильтра в пять процентов.

«А теперь, уважаемые коллеги, собирающиеся голосовать против, риторический вопрос. Наверное, вы действительно не слышали мнение главы ЦИК. Неужели вы готовы пойти вразрез с мнением президента РФ? Коллеги, перестаньте „раскачивать лодку“. Чье еще вам нужно мнение, чтоб вы посмотрели правде в глаза?» — заявила Боровикова. 19 сессия АКЗС. Пресс-служба АКЗС.

Лидер фракции КПРФ Андрей Кривов заявил, что что его не удивила позиция «Единой России». По его словам, это реакция на тот шок по результатам выборов в АКЗС в сентябре 2021 года.

«Я полагаю, все понимают, что расширение конкуренции на выборах для кого-то — благо, а для кого-то — опасность потерять власть», — сказал Кривов.

Сергей Матасов («Коммунисты России») заявил, что в его партии уверены, что смогут преодолеть фильтр и призвал коллег «перестать заниматься популизмом». В свою очередь депутат Госдумы Мария Прусакова обвинила лично Матасова в том, что воздержавшись при рассмотрения законопроекта на профильном комитете, эта инициатива снова не может быть принята.

Пресс-конференция «Коммунистов России». Павел Запруднов.

Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько («Единая Россия») отметил, что однозначно отрицательного отношения к пункту о возможности самовыдвижения нет, хотя вопрос остается дискуссионным. Снижать же фильтр единороссы не собираются. При этом Голобородько, напомнил, что в крае есть более 900 самовыдвиженцев, которые партии могут привлекать на свою сторону.

В итоге инициатива не прошла — оппозиции не хватило всего шесть голосов.

Выплаты «детям войны»

Депутаты АКЗС внесли изменения в краевой закон о статусе «детей войны» — теперь выплаты ко Дню Победы для «детей войны» станут ежегодными. В 2023 году размер выплаты составит 2000 рублей, она будет начислена всем жителям края, которые родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. До 9 мая выплату должны получить около 85 тысяч жителей края, которые имеют такой статус.

Депутаты не только согласились с инициативой, но и стали развивать эту инициативу. Так, лидер фракции АКЗС «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов, отметил значительное сокращение количества лиц в этой категории за последние годы.

«Самому молодому „ребенку войны“, который родился в 1945 году, сейчас уже 78 лет. Это критический возраст», — отметил Молотов.

По мнению депутата, такая выплата должна стать ежемесячной, и фракция будет выходить на ближайшие сессии АКЗС с такой инициативой.

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Мария Прусакова заявила, что в связи со скорыми губернаторскими выборами категория «детей войны» стала «политическим инструментом и элементом популизма».

Мария Прусакова. АКЗС.

Антон Арцибашев (КПРФ) отметил, что примерно полгода назад фракции КПРФ с аналогичной инициативой отказали. Тем не менее, он выразил радость, что этот законопроект все-таки получится принять и также поддержал мысль о необходимости проводить такие выплаты ежемесячно.

«Очень надеемся, что эта положительная инициатива в один из самых сложных финансовых годов для Алтайского края с большим дефицитным бюджетом, не является обычным предвыборным единовременным пиаром Виктора Томенко в год выборов. Один только вопрос — почему так мало?», — отметил Арцибашев.

Выплаты и пенсии

Помимо вопросов о «комендантском часе» для детей и снижении мунфильтра, депутаты АКЗС приняли несколько других законов.

Так, фракция ЛДПР предложила увеличить ежемесячную выплату Почетным гражданам Алтайского края. Ее размер не изменялся с 2014 года и составлял 8500 рублей.

Теперь ежемесячная денежная выплата будет устанавливаться в размере 150% величины прожиточного минимума в Алтайском крае для трудоспособного населения. Так в 2023 году величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в крае равна 13 945 рублей, таким образом в 2023 году выплата составит 20 917,50 руб.

Кроме того, нововведения в законодательстве позволят ежегодно индексировать размер этой выплаты.

Помимо этого, депутаты заксобрания утвердили обращение к правительству России, в котором просят пересмотреть правила исчисления трудового стажа для инструкторов физкультуры в детских садах. Это нужно для того, чтобы они, как и многие педработники, получили право на досрочный выход на пенсию.

Поводом для подготовки документа стало коллективное обращение в адрес депутатов АКЗС от инструкторов физического воспитания (около 500 подписей), которые попросили уровнять их в праве на досрочную пенсию с другими должностями.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

По мнению депутатов, в том, что эту категорию работников лишили права на досрочную пенсию, есть большая несправедливость. При том, что по факту это те же педагогические сотрудники, которые также несут дополнительную ответственность.

Также парламентарии рассмотрели вопрос, связанный с юридическим оформлением земли под самостроями. Владельцы частных домов, самовольно построенных до мая 1998 года, получили дополнительные возможности по бесплатному получению в собственность земельных участков под этими строениями. Депутаты АКЗС расширили перечень подтверждающих документов, которые можно для этого предоставить.

В частности, с проблемами при оформлении недвижимости столкнулись жители поселка Восточный в Барнауле. Полтора года назад на федеральном уровне утвердили нормы, по которым гражданин, проживающий в доме, построенном до 14 мая 1998 года, но не имеющий на него права собственности, может до 1 марта 2031 года бесплатно получить земельный участок под строением.

При этом человеку не нужно будет доказывать факт принадлежности ему дома до 1998 года. Достаточно лишь подтвердить, что сейчас он является собственником строения, и что дом построен до 14 мая 1998 года.

Депутаты направили в адрес правительства страны предложения по поводу дополнительного отпуска для медиков из поселков городского типа.

Отчет бизнес-омбудсмена

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов выступил с докладом о работе в 2022 году. Он привел официальную статистику, по которой в крае в сфере МСП заняты более 350 тысяч человек, среди них более 75 тыс. предпринимателей. Еще порядка 85 тысяч жителей края являются самозанятыми.

19 сессия АКЗС. Пресс-служба АКЗС.

Осипов отметил, что число самозанятых в 2022 году увеличилось на 34 736 человек, но неопределенность такого правового статуса может создавать сложности при защите их прав. По словам уполномоченного, на федеральном уровне сейчас обсуждается законопроект о расширении полномочий бизнес-омбудсменов, чтобы включить в число получателей правовой помощи и самозанятых.

За минувший год количество обращений и их характер в целом, по словам Осипова, остались на прежнем уровне.

«Из года в год предприниматели обращаются по поводу проблем в сфере земельно-имущественных отношений, работы финансово-кредитных организаций и правоохранительных органов», — сказал Осипов.

Среди системных проблем он выделил несоразмерность условий в разных системах налогообложения, высокую дополнительную нагрузку в виде неналоговых платежей, санкционные ограничения, завышенную кадастровую стоимость земли и недвижимости, кадровый дефицит, высокие тарифы по естественным монополиям, недобросовестную конкуренцию и недостаточный уровень профессиональных знаний и компетенций предпринимателей.

При этом омбудсмен предложил скорректировать ряд законодательных норм в сфере налогообложения и поддержки предпринимательства. В частности, вернуться к закону о нулевой налоговой ставке для начинающих предпринимателей и занимающихся социально значимыми видами бизнеса. Действие этой льготы заканчивается в 2023 году, Осипов считает необходимым его продлить.