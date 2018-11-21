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Политика
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Власти Алтайского края прокомментировали громкое дело о контрабанде леса на 500 млн рублей

В Минприроды Алтайского края поспешили откреститься от скандальной истории, связанной с контрабандой леса на внушительную сумму. Представитель ведомства заявил, что непосредственно к региону это дело отношения не имеет.

Сосновый лес. Дрова.
Сосновый лес. Дрова.
Анна Зайкова.

По словам Андрея Стрелковского, заместителя начальника управления лесами Алтайского края, на территории нашего региона происходила лишь перепогрузка пиломатериалов. Привезены они были из-за пределов края.

«Нас проверяли органы прокуратуры, только при моей бытности приезжали две комиссии с Рослесхоза. Каких-либо нареканий или грубых замечаний выявлено не было», — цитируют слова краевого чиновника «Вести-Алтай».

Сосновый лес.
Сосновый лес.
Анна Зайкова.

Напомним, в ноябре 2017 года полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и Сибирским таможенным управлением установили, что одна из компаний перевозит лес через государственную границу и таможенную границу с нарушением законодательства России.

Установлено, что фигуранты организовали отправку в Среднюю Азию железнодорожным транспортом по фиктивным международным контрактам более 70 тысяч кубометров российского леса общей стоимостью свыше 500 млн рублей, — отмечает Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

В отношении руководителя фирмы — 42-летней жительницы Алтайского края и ее сообщника возбудили уголовные дела, которые направили в суд.

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