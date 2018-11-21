Власти Алтайского края прокомментировали громкое дело о контрабанде леса на 500 млн рублей

В Минприроды Алтайского края поспешили откреститься от скандальной истории, связанной с контрабандой леса на внушительную сумму. Представитель ведомства заявил, что непосредственно к региону это дело отношения не имеет.

По словам Андрея Стрелковского, заместителя начальника управления лесами Алтайского края, на территории нашего региона происходила лишь перепогрузка пиломатериалов. Привезены они были из-за пределов края.

«Нас проверяли органы прокуратуры, только при моей бытности приезжали две комиссии с Рослесхоза. Каких-либо нареканий или грубых замечаний выявлено не было», — цитируют слова краевого чиновника «Вести-Алтай».

Сосновый лес. Анна Зайкова.

Напомним, в ноябре 2017 года полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и Сибирским таможенным управлением установили, что одна из компаний перевозит лес через государственную границу и таможенную границу с нарушением законодательства России.

Установлено, что фигуранты организовали отправку в Среднюю Азию железнодорожным транспортом по фиктивным международным контрактам более 70 тысяч кубометров российского леса общей стоимостью свыше 500 млн рублей, — отмечает Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

В отношении руководителя фирмы — 42-летней жительницы Алтайского края и ее сообщника возбудили уголовные дела, которые направили в суд.