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Политика

Власти не могут расселить жителей разрушающегося на глазах аварийного «дома под шпилем»

В Рубцовск не хватает маневренного фонда, чтобы расселить всех жителей известного в городе «дома под шпилем». Об этом телеканалу «К-24» рассказал заместитель главы администрации Олег Обухович. Чтобы решить эту проблему, может понадобиться еще несколько лет.

В Рубцовске разрушается «дом под шпилем».
В Рубцовске разрушается «дом под шпилем».
vrubcovske.ru

Власти ждут, когда начнет работать новая федеральная и краевая программа по переселению граждан и пока никакой точной информации не оглашают. Жители до сих пор не представляют, в какие сроки они съедут из аварийного дома.

Между тем «дом под шпилем» продолжает разрушаться.

Три года назад граждане самостоятельно решили ускорить процесс капремонта жилого дома. По словам жильцов, городская администрация им навстречу не пошла, собственникам пришлось за свой счет заказывать экспертизу дома.

В Рубцовске разрушается &quot;дом под шпилем&quot;
В Рубцовске разрушается «дом под шпилем»
vrubcovske.ru

Она показала, что здание реставрации не подлежит, так как его износ составляет 80%.

Как уже сообщалось, многоквартирный жилой дом № 124 по улице Комсомольской в Рубцовске находится в аварийном состоянии. В марте нынешнего года одна из несущих стен дала значительный крен, в результате чего образовались большие трещины.

Управляющая компания, видя, что дом рушится, в прошлом году поставила подпорки под несущую стену в виде трех обычных досок.

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