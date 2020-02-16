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Политика

Власти ответили на предложение запретить посылки из охваченного коронавирусом Китая

Министерство промышленности и торговли России не поддерживает предложение о запрете товаров и посылок из Китая, в частности из интернет-магазинов. В ведомстве считают, что угроза в таких отправлениях нет.

Посылки.
Посылки.
Источник: ООО "Фикси".

«Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение», — сказал министр, комментируя ТАСС обращение депутата Госдумы Виталия Милонова.

Парламентарий предложил ограничить поступление посылок из Китая, поскольку, как он указал, природа коронавируса до конца не изучена.

«Кроме посылок, и другие группы товаров приходят постоянно к нам , поэтому мы всю кооперацию нарушим», — добавил Мантуров.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

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