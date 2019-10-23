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Политика

Власти США скрывают номер рейса Марии Бутиной

Адвокат уроженки Барнаула Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что его подопечная может быть дома в России уже в субботу, 26 октября. Номер рейса, которым она прилетит, власти США держат в секрете, пишут РИА Новости.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

По словам Дрисколла, Бутину должны сопровождать до Москвы два сотрудника миграционной службы. Они не смогут воспользоваться рейсом «Аэрофлота», так как по закону нельзя тратить деньги налогоплательщиков на перелет иностранными авиакомпаниями.

Номер рейса хранят в секрете.

«Она позвонит и скажет мне, что садится на такой-то рейс и будет в Москве через, например, четыре часа», — сказал адвокат.

Это Дрисколл уже по электронной почте планирует передать отцу Бутиной, который с семьей приедет встречать Марию в аэропорт.

В американской тюрьме Мария Бутина сидела по обвинению в «преступном сговоре» для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора».

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