На Алтае власти выделяют больше денег на отлов и стерилизацию бездомных животных

Краевые депутаты намерены в два раза увеличить расходы на отлов безнадзорных животных в городах и районах Алтайского края для того, чтобы их лечить и стерилизовать. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на сессии 28 февраля.

Изначально на 2019 год из бюджета края на отлов бездомных животных выделили 8 млн рублей на все города и районы края. Однако после того, как вступил в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…», стало обязательным не только их отлавливать, то и лечить и стерилизовать.

Для этого, посчитали в управлении ветеринарии края, потребуется еще почти 8 млн рублей. В расчетах основывались на следующих цифрах. В 2018 году в муниципалитетах отловили 5833 животных. Стерилизация одного обходится в 967 рублей. Соответственно, только на эту процедуру потребуется 5,6 млн рублей. Одна лечебная процедура стоит 401 рубль, то есть всего нужно еще 2,3 млн.

Муниципалитеты отказываются от денег

Примечательно, что в 2018 году даже выделенные 8 млн муниципалитеты не освоили полностью. Как неоднократно рассказывали altapress.ru представители районных администраций, часто на местах вовсе отказываются от этих небольших целевых средств, так как на них реально выловить и содержать бездомных животных невозможно. Приюты сегодня есть только в Барнауле и Бийске.

Борис Трофимов, председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС, подтверждает — муниципалитеты отказываются от денег. По его словам, это происходит еще и потому, что на федеральном уровне не разработаны нормативы содержания безнадзорных животных. Не ясно, какие требования к местам содержания: сколько кв. метров должно приходиться на одну собаку, как ее нужно кормить, сколько дней держать и т. д.

Пикет против убийства бездомных собак. Барнаул , 27 января 2013 г. Настасья Коваленко

Без этих норм, считает Трофимова, бессмысленно говорить о том, сколько денег нужно прибавить — проблема все равно решена не будет. Поэтому депутаты и правительство края договорились выходить на федеральный уровень с просьбой отрегулировать данный вопрос.

Проблема «хозяйских» бродячих собак

Накануне сессии Александр Романенко, спикер АКЗС, отметил и другую проблему: две трети собак, которые бродят по улицам городов и сел, имеют хозяина. Владельцев, считает Романенко, нужно привлекать за это к ответственности. Сейчас полиция не обладает полномочиями составлять такие протоколы. Но сегодня ожидается подписание соглашения между правительством края и МВД о передаче в том числе этих полномочий.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого заксобрания: