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«Вместе решим, какой город в крае первым получит высокое звание»: Романенко проголосовал за «Город трудовой доблести»

Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поддержал один из городов региона, претендующий на звание «Город трудовой доблести».

Александр Романенко.
Александр Романенко.
Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия"

Александр Романенко принял участие в голосовании за присвоение одному из городов Алтайского края почетного звания «Город трудовой доблести».



«У меня в душе, конечно же, город Рубцовск. Этот город, который действительно очень многое сделал для фронта. К сожалению, былой промышленной столицы юга Алтайского края у нас нет и это, конечно же, очень удручает. Подчеркну, все четыре города и Рубцовск, и Бийск, и Новоалтайск, и Барнаул достойны высокого звания „Город трудовой доблести“. Но все-таки считаю, что начинать увековечивать память тружеников региона необходимо со столицы Алтайского края. Ведь Барнаул не только давал фронту промышленную продукцию, но через него проходили и большие потоки текстильной, продовольственной, фармацевтической продукции. В краевой столице были расположены и госпитали, где проходили лечение бойцы со всей страны. Безусловно, все наши города достойны столь высокого звания, но начинать необходимо именно со столицы Алтайского края», — подчеркнул свою позицию в беседе с журналистами Александр Романенко.



Напомним, в 2020 году Президент России Владимир Путин учредил почетное звание для городов, чьи жители внесли наибольший вклад в Великую Победу. Теперь наравне с городами-героями и городами воинской славы по всей стране появятся и города трудовой доблести.

Условия участие в проекте по присвоению родному городу столь высокого звания максимально просты — необходимы поддержка жителей и исторически факты трудовых подвигов. 1 июля — завершающий день, когда жители Алтайского края должны определиться с выбором, какой город первым будет претендовать на звание «Город трудовой доблести».

Справочную информацию о вкладе своего города в Великую Победу, а также интересные факты о тыловых буднях и трудовых подвигах Алтайского края можно найти на сайте ДоблестьАлтая.рф.

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