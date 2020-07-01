«Вместе решим, какой город в крае первым получит высокое звание»: Романенко проголосовал за «Город трудовой доблести»

Александр Романенко принял участие в голосовании за присвоение одному из городов Алтайского края почетного звания «Город трудовой доблести».





«У меня в душе, конечно же, город Рубцовск. Этот город, который действительно очень многое сделал для фронта. К сожалению, былой промышленной столицы юга Алтайского края у нас нет и это, конечно же, очень удручает. Подчеркну, все четыре города и Рубцовск, и Бийск, и Новоалтайск, и Барнаул достойны высокого звания „Город трудовой доблести“. Но все-таки считаю, что начинать увековечивать память тружеников региона необходимо со столицы Алтайского края. Ведь Барнаул не только давал фронту промышленную продукцию, но через него проходили и большие потоки текстильной, продовольственной, фармацевтической продукции. В краевой столице были расположены и госпитали, где проходили лечение бойцы со всей страны. Безусловно, все наши города достойны столь высокого звания, но начинать необходимо именно со столицы Алтайского края», — подчеркнул свою позицию в беседе с журналистами Александр Романенко.





Напомним, в 2020 году Президент России Владимир Путин учредил почетное звание для городов, чьи жители внесли наибольший вклад в Великую Победу. Теперь наравне с городами-героями и городами воинской славы по всей стране появятся и города трудовой доблести.

Условия участие в проекте по присвоению родному городу столь высокого звания максимально просты — необходимы поддержка жителей и исторически факты трудовых подвигов. 1 июля — завершающий день, когда жители Алтайского края должны определиться с выбором, какой город первым будет претендовать на звание «Город трудовой доблести».

Справочную информацию о вкладе своего города в Великую Победу, а также интересные факты о тыловых буднях и трудовых подвигах Алтайского края можно найти на сайте ДоблестьАлтая.рф.