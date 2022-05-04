4 мая
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Политика

Внезапная проверка сил реагирования началась в Белоруссии

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования для оценки готовности к кризисным ситуациям, сообщает РИА Новости.

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач.

«Минобороны республики намерено оценить готовность личного состава к реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — отмечает агентство.

Запланировано перемещение значительного количества военной техники, движение по дорогам общего пользования может быть затруднено, предупредили военные.

Состав воинских сил, задействованных в этом учении будет поэтапно наращиваться, пишет bfm.ru.

В Минобороны подчеркивают — проводимые мероприятия не несут никакой угрозы для европейских государств и соседних стран.

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