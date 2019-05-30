Внезапно: глава ВЦИОМ заявил о росте рейтинга Путина

«Хотел бы расставить точки над i. Представляю рейтинг президента за пять месяцев, с января по май. В январе 62% респондентов ответили, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, 29% — не одобряют. В мае — 66% одобряло, 25% — не одобряло. То есть мы наблюдаем рост», — заявил Федоров.

Эти результаты он огласил в ходе выступления на круглом столе «Обновление. Новые главы регионов глазами избирателей», организованного Экспертным институтом социальных исследований, пишет информагентство RNS.

24 мая ВЦИОМ представил рейтинги доверия политикам, первое место в нем занял Путин с с показателем 31,7%, и это исторический минимум с 2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать результаты опроса.

При этом в рейтинге одобрения деятельности государственных институтов ВЦИОМ рейтинг президента в мае вырос: с 65,5% по состоянию на 5 мая 2019 года до 65,8% по состоянию на 19 мая 2019 года. Рейтинг одобрения составляется на основе ответов на вопрос: Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность. Опрос закрытый, допускается один ответ.

Ранее Федоров в эфире программы на телеканале «Дождь» объяснил снижение показателя доверия отсутствием у россиян понимания, когда их жизнь станет лучше.