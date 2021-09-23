«Внезапно»: Лавров, Шойгу и Проценко не пойдут в Госдуму

Единственным кандидатом из первой пятерки списка «Единой России», кто пойдет в Госдуму, станет детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не планируют переходить на работу в Думу.

«Шойгу и Лавров не планируют брать мандаты. Не планируют переходить в Госдуму также Проценко и Шмелева. Предварительно решено, что в Госдуму перейдет Кузнецова. Окончательное решение примет президент после встречи с лидерами списка», — сообщает РБК со ссылкой на источники.

Встреча с Путиным

Президент Владимир Путин намерен встретиться с лидерами избирательного списка «Единой России»: главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой, рассказали два источника, близких к Кремлю.

Общение с лидерами списка предварительно запланировано на 27 сентября.

В Государственной думе. duma.gov.ru

Отказ от мандата

С федеральной пятеркой списка ЕР президент пообщается незадолго до истечения отведенного законом срока, по которому кандидаты, избранные депутатами, могут взять мандат или отказаться от него. Согласно закону «О выборах депутатов Госдумы», после официального подведения итогов выборов (запланировано на пятницу, 24 сентября), ЦИК и окружные избиркомы «незамедлительно направляют извещение об этом кандидатам, избранным депутатами Государственной думы».

В течение пяти дней со дня получения такого извещения избранный депутат обязан представить в соответствующую избирательную комиссию копию документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом парламентария.

Либо же он должен представить копию документа, удостоверяющего, что в трехдневный срок со дня получения извещения им было подано заявление об освобождении от «предыдущих» обязанностей.

Если кандидат намерен отказаться от мандата, то должен это сделать в течение пяти дней с момента получения извещения о своем избрании, направив письменное заявление в ЦИК.