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Политика

Внезапно: президент Белоруссии предложил изменить конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить конституцию страны в ближайшие пять лет, говорится в его предвыборной программе, опубликованной в издании «Звязда».

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

Белорусы готовы брать на себя ответственность за судьбу страны, уверен Лукашенко.

«Степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции», — предложил он.

Жители Белоруссии определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти в ходе референдума, считает белорусский лидер, пишет Lenta.ru.

О президенте

Александр Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м.

На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75% голосов.

Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

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