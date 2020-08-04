Внезапно: президент Белоруссии предложил изменить конституцию

Белорусы готовы брать на себя ответственность за судьбу страны, уверен Лукашенко.
«Степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции», — предложил он.
Жители Белоруссии определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти в ходе референдума, считает белорусский лидер, пишет Lenta.ru.
О президенте
Александр Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м.
На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75% голосов.
Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.