Внезапно: Путин не исключил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок

«Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал он (цитата по ТАСС).
При этом президент уточнил, что «для себя еще ничего не решил».
Глава государства также поделился своим мнением по поводу поправки об обнулении сроков для действующего и бывших президентов: «Если этого не будет <принятия поправки>, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», пишет РБК.
Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Этот день объявлен выходным.